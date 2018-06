"Kārtējais izglābtais stirnu bērns. Prieks, ka tika pamanīts zālē un netika sapļauts," savā "Facebook" laika joslā 13. jūnijā raksta Jānis.

Jānis stāsta, ka stirnēnu ieraudzījis Kuldīgas novada Laidu pagasta Valtaiķu laukā. Savā publikācijā viņš pievienojis arī fotogrāfijas un video ar mazo stirnēnu.

"Dabas Dati" informē, ka stirnām mazuļi dzimst maija beigās – jūnija sākumā. Visbiežāk piedzimst divi mazuļi, parasti pretēja dzimuma. "Kad mazuļi piedzimst, māte tos rūpīgi apkopj, izlaizot to kažoku, un stirnēni kļūst nesaožami. Lai mazuļus labāk pasargātu no nokļūšanas plēsēju nagos, stirnu mamma drīz vien pēc dzemdībām tos izšķir un katru aizved uz savu slēptuvi, kas atrodas vairāku desmitu vai pat simtu metru attālumā viena no otras," portāls informē.

"Jaundzimušie klusi guļ slēptuvē un gaida savu mammu, kura atnāks un tos pabaros. Stirnu kaza ierodas ne biežāk kā reizi divās stundās un arī tad tikai uz dažām minūtēm. Kad mazuļi paaugas, kazas apmeklējumi kļūst vēl retāki un īsāki. Pabarojusi bērnu, tā atkal pazūd, lai neatstātu smaku un plēsējiem būtu grūtāk mazuli saost un atrast," papildina "Dabas Dati".

"Dabas Dati" arī informē, ka jūnijs ir pļaujas mēnesis, tādēļ der atgādināt par pareizu pļaušanu - no lauka vidus uz malām vai no vienas malas uz otru, tā stirnas mazulim un citiem dzīvniekiem būs dots daudz vairāk laika paglābties.

