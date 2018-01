Iespaidīgo ainu Zēndīķī pēc aizvadītajā nedēļā notikušās ūdeņu pārplūšanas un dambja sagrūšanas iemūžinājis aculiecinieks Aleksandrs. Fotoattēli rāda salauztu laipu, kritušus kokus un iztukšotu gultni. Dīķa apsaimniekotājs "Kolkas makšķernieku klubs" domi par notikušo informējis, un jau sagatavota atjaunošanas darbu tāme.

"Salauzta laipa jau ir mazākais, kas noticis pēc "dīķa noskriešanas". Jūrā aizskalotas visas mūsu zivis apmēram divarpus tonnas. Mēs esam pazaudējuši visu," portālam "Delfi" skaidro "Kolkas makšķernieku kluba" valdes priekšsēdētājs Oskars Sproģis.

Sproģis paskaidro, ka nelaime notikusi, ievērojami ceļoties ūdeņiem. Milzīgo ūdens spiedienu neizturēja dambis. Arī no sapūstām jūras smiltīm izveidojies dīķa sāns tādu ūdens daudzumu nespēja noturēt. "Pārrāvums notika naktī uz ceturtdienu. Ūdens no dīķa aizplūda vien pāris stundu laikā," klāsta Sproģis. Spēcīgā straume salauzusi gan tiltiņu, gan arī dīķa blokus.

Zēņdīķa liktenis šobrīd gan atkarīgs no Dundagas novada domes, jo teritorija pieder pašvaldībai, turklāt makšķernieku klubam nav tik lielu līdzekļu, lai dīķi kā tūrisma objektu atjaunotu. Galvenais ir dīķi nodrošināt ar ūdeni, uzbūvēt kārtīgu meniķi. Darbu tāme jau aprēķināta, un to plānots nodot domei. Tālākais atkarīgs no pašvaldības lēmuma.

Zēņu dīķī aizvadītajā rudenī paviesojās arī portāls "Delfi". Fotoattēli rāda romantisku ainu ar tiltiņiem un lapenīti.

Zēņu dīķis ir tūrisma apskates objekts Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā. Gandrīz pusotru kilometru lielo ūdenskrātuvi izraka aizvadītā gadsimta 60. gados, lai ziemā varētu iegūt ledu Kolkas zivju fabrikas vajadzībām. Dīķis ir daļa no Slīteres nacionālā parka un Eiropas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Natura 2000.

Dīķi apsaimnieko "Kolkas makšķernieku klubs". Teritorija labiekārtota ar Eiropas zivsaimniecības fonda un Dundagas novada pašvaldības atbalstu 2014. gadā.