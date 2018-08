Pirmdien, 13. augustā, Jūrmalā, Dzintaros kādas privātmājas pagalmā nolaidās vanags ar ievainotu kāju, portālam "Delfi" ziņo aculieciniece Ruta. Latvijas Ornitoloģijas biedrībā mierina: ja putns var lidot, iespējams, atlabs.

Kāju savainojušais vanags bijis apgredzenots, bet privātmājas pagalmā uzturējās apmēram divas stundas. Pēc tam aizlidoja. Mājas saimniece, prātojot, kā putnam palīdzēt, sazinājās gan ar 112, kā arī ar Savvaļas putnu palīdzības biedrību "Savvaļas spārns", tomēr tur neviens uz zvaniem neatbildēja.

Latvijas Ornitoloģijas biedrības pārstāvis Agnis Bušs pauž, ka sastopot ievainotu putnu vai dzīvnieku, cilvēkam jāsazinās ar vietējo pašvaldību un jānoskaidro, kura klīnika ir atbildīga par savvaļas dzīvnieku ārstēšanu un rehabilitāciju. "Jebkurā gadījumā dzīvnieku nevar atstāt bezpalīdzīgā stāvoklī, ja tas par sevi nespēj parūpēties. Gadījumā, ja dzīvnieks var parūpēties, tad tālākais jāatstāj dabas likumu varā," teic Bušs. Viņš arī norāda, ka savā pirmajā dzīves gadā bojā aiziet lielākā daļa savvaļas dzīvnieku. Izdzīvo tikai stiprākie.

Cilvēkam jāsteidz palīgā kustoņiem arī tad, ja tie nelaimē nokļuvuši cilvēka dēļ, piemēram, sapinušies vados vai tīklos. "Situācijās, kad pašvaldība neatsaucas un nenodrošina ievainotajiem dzīvniekiem palīdzību, kā to paredz likums, cilvēks to var darīt pats, vedot uz klīniku, tikai tad jārēķinās, ka ārstēšanas izmaksas jāsedz no savas kabatas," informē LOB pārstāvis.

