Ceturtdienas rītā Iecavas novadā kādas lauku mājas ābeļdārzā izdevies izbēgušo ķenguru tomēr notvert, portālam "Delfi" pavēstīja lasītāja, kura atsūtījusi arī video.

"Vīrs kopā ar kolēģiem šorīt bija devies novietot tehniku kādā lauku mājā. Saimnieks pavēstīja, ka viņam sētā zem ābeles visu nakti gulējis ķengurs," stāsta lasītāja. Vīri dzīvnieku notvēruši, izmantojot tīklus, ar kuriem ieskāva dzīvnieku un sagūstīja.

Ķengurs gan esot pretojies un mēģinājis mukt, taču bijis skaidri nojaušams, ka tas ir pamatīgi nosalis un novārdzis. "Visticamāk, ja laukā būtu jāpavada vēl viena šāda nakts, viņš neizturētu," teic lasītāja.

Ķengura ķērāji jau sazinājušies arī ar Rīgas Zoodārzu. Darbinieki solījuši, ka šīs dienas laikā pie ķengura ieradīsies. "No sākuma dzīvnieku ievietoja saimnieka šķūnī, bet vēlāk pārvietoja uz istabu. Tagad dzīvnieks ir siltumā," pauž lasītāja.

Iecavas novada lauku sētā šorīt uzņemtais video liecina, ka vēl pirms notveršanas ķengurs visai dzīvelīgi spriņģoja pa pļavām. Lasītāja min, ka dzīvnieks sagūstīts ap pulksten 9.

Portāls "Delfi" trešdien vēstīja, ka Iecavas novadā pie Putrupes, tai šķērsojot Bauskas šoseju, manīts ķengurs. Tuvējā mini zoodārza saimnieks Varis Ķelpe noliedza, ka būtu izbēdzis viens no viņa četriem ķenguriem. Audzētājs pauda bažas – ķenguru notvert būs neiespējami. Savukārt Rīgas zoodārza speciālists Māris Lielkalns pieļāva, ka dzīvniekam aukstajos laikapstākļos nogurstot un nesaņemot pārtiku, to kļūs vieglāk noķert.

Rīgas zoodārza izglītības nodaļas vadītāja Laura Līdaka portālam "Delfi" pavēstīja, ka darbinieki jau devušies pakaļ ķenguram. Dzīvnieku vispirms izmitinās Rīgas zoodārza karantīnas mājā, kur tas uzturēsies vismaz vairākas nedēļas vai mēnesi. "Precīzi to, cik ilgi dzīvniekam būs jāpavada karantīnā, pašlaik pateikt nevaram. Tas atkarīgs no tā, kā dzīvnieks jutīsies, vai ēdīs, vai neatklāsies kādi veselības traucējumi," skaidro Līdaka.

Šogad karantīnas mājā uzņemtas divas čūskas un jūras ērglis. Putns nule sācis ēst, par ko zoodārza darbiniekiem liels prieks. Savukārt viena no čūskām, kas bija atceļojusi no Rēzeknes vidusskolā likvidētā zoodārza, jau pārvietota uz pastāvīgo ekspozīciju. Otra čūska, pitons, joprojām atsakās no ēdiena.