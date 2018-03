Video: Garnadži Rīgā apzog filmas veidotāju studiju – nozog materiālus un aprīkojumu

Pirmdien, 19. martā, divas personas Rīgā no studijas "Look at Riga" Krišjāņa Barona ielā nozagušas filmas materiālus, kā arī studijas aprīkojumu, portālu "Delfi" informēja studijas pārstāvji. Valsts policijā (VP) par notikušo sākts kriminālprocess, turklāt vienu no zādzības īstenotājiem izdevies notvert.