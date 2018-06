Pagājušajā nedēļā, gaidot trolejbusu netālu no Rīgas Centrāltirgus, Marta nokļuva nepatīkamā situācijā. Sieviete saprata, ka ir pazaudējusi e-talonu, kuru pāris minūtes vēlāk kāds bezpajumtnieks viņai mēģināja "notirgot", savā "Facebook" laika joslā raksta Marta.

"Šodien nonācu ļoti nepatīkamā un vispār absurdā situācijā," stāstu iesāk Marta. "Gaidot savu transportu Centrāltirgus pieturā, jau laicīgi vēlējos no kabatas izņemt e-talonu, taču tad sapratu, ka tas ir kaut kur izkritis," dalās sieviete. Viņa stāsta, ka kopā ar draudzeni sākusi e-talonu izmisīgi meklēt gan somā, gan rokās esošajā maisiņā, kā arī uz zemes. "Biju simtprocentīgi pārliecināta, ka vēl pirms minūtes e-talons bija manā kabatā," viņa atklāj.

Pēc pāris minūtēm pie Martas pienākusi kāda bezpajumtniece un lūgusi pēc sīknaudas. "Es viņai atteicu, skaidrojot, ka man nav skaidras naudas, naudu turu tikai uz bankas kartes," stāsta Marta.

Pēc neilga brīža pie sievietes pienācis cits bezpajumtnieks un lūdzis 50 centus. Viņu sagaidījusi tāda pati atbilde, pauž Marta. "Tomēr vīrietis atplauka smaidā un teica, ka varot dot man kaut ko pretī. Man pirmajā brīdī neienāca prātā, ka pie viņa varētu būt mans e-talons," stāstā dalās sieviete. "Un tā tik tiešam bija, vīrietis lūdza naudu apmaiņā pret manu e-talonu," viņa papildina. "Neskaitāmas reizes viņam atkārtoju, ka man nav skaidras naudas, ko iedot, bet viņš neatlaidās."

Marta stāsta, ka no vīrieša saņēmusi neskaitāmus apvainojumus par skopumu un augstprātību. Pēc vairāku minūšu garām diskusijām, vīrietis nolēmis e-talonu sievietei tomēr atdot, tiesa gan, tam komplektā nākusi virkne lamuvārdu.

Marta aicina citus Rīgas iedzīvotājus sargāt savas mantas, jo līdzīgas situācijas varot gadīties ar ikvienu. Viņa pat pieļauj, ka e-talons no viņas kabatas nav izkritis, bet gan nozagts. "Dievs vien zina, kādas tādiem cilvēkiem ir tās shēmas un stratēģijas, lai izspiestu no cilvēkiem naudu," viņa stāsta. "Kāpēc man jābaidās stāvēt vienā no galvenajām Rīgas sabiedriskā transporta pieturām?" sieviete retoriski jautā.

