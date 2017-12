Pētnieks un selekcionārs Jānis Rukšāns, būdams zaļā dzīvesveida piekritējs, bija viens no pirmajiem, kas šovasar pieteicās AS " Latvenergo " jaunajam pakalpojumam "Elektrum solārais" – saules paneļiem savam mājoklim. Pēc mēnešiem ilgiem birokrātiskiem līkločiem Rukšāns ieceri atmeta. Viņš nosprieda, ka paneļi ir pārāk dārgi un to uzstādīšana – pārāk ilga. Uzņēmumā "Latvenergo" gan norāda – Rukšāna gadījums ir specifisks.