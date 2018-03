Jānis J.Dimants: No maisiem jātiek ārā...

Foto: DELFI

Līdz šim nav atbildes ne no valdības, ne Saeimas par to, kāpēc čekas maisi netika atvērti atjaunotās valsts sākumā. Tā bija valdības un Saeimas nevarība, gļēvums un politiskās gribas trūkums – to darīt tad, visādi gudri un pārgudri aizbildinoties, it kā baidītos no kā. Jā, no kā? Paši no sevis? Nekas netika uzrādīts, bet sazvērnieciski noklusēts, cerot, ka cilvēki aizmirsīs, – cilvēki nekad neaizmirst.