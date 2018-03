Portāla "Delfi" lasītāja Ilze Baņģere atsūtījusi fotogrāfijas no Aviekstes, kur upē sākušies pavasara pali.

"Siltajās dienās mūsu upītē izgāja ledus, kurš ieplūda Ogres upē," 16. martā raksta Ilze.

Ledus drūzmēšanos un cīņu ar to Ilze iemūžinājusi arī 13. martā. Viņa raksta: "No rīta izgāju agrāk no mājas un pamanīju, ka upē liels ūdens. Ejot vēl tālāk gar krastu, redzēju ledus iešanu. Līdzi bija fotoaparāts, tāpēc varu parādīt, kā tas izskatījās. Vienā no fotogrāfijām saimnieks stumj ledus gabalus tālāk no krasta. Vaicāju, kāpēc? Viņš paskaidroja – ledus gabali izārda krastu."

Sūtiet savas reportāžas un par labāko reportāžu saņemiet balvu - dāvanu karti "Galactico" 30 eiro vērtībā. Foto un video gaidām epastā aculiecinieks@delfi.lv, vai arī izmantojiet reportāžu iesniegšanai paredzēto formu! Darbdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00 varat arī ziņot par nebūšanām, novērojumiem, ierosinājumiem, zvanot pa "Delfi Aculiecinieka" tālruni nr. 67784066!