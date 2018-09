Stāsts par motociklista notriektu suni: Saimniecei svešinieks uzdāvina kucēnu

Mirušā dzinēja Gabijas īpašniece, kura savu mīluli zaudēja acu priekšā tūdaļ pēc tam, kad garām aiztraucās un dzīvnieku notrieca motociklists, saņēmusi negaidītu dāvanu. Kāds pilnīgi nepazīstams vīrietis vārdā Valērijs viņai uzdāvājis divus mēnešu vecu Latvijas dzinējsuņa kucēnu, vēsta portāls "rus.delfi.lv".

Vīrietis Daigu bija atradis, izmantojot sociālos tīklus. "Valērijs apgalvo, ka pats ir motociklists un viņam kauns par to motociklistu, kurš aizbrauca no notikuma vietas. Ārkārtīgi pateicos Valērijam par šo mazo meitenīti. Mīlēšu to no visas sirds!" priecājas sieviete. Jaunā ģimenes locekle nosaukta par Mihrimahu.

Foto: DELFI Aculiecinieks

"Delfi" jau vēstīja, ka svētdien, 16. septembrī, Rīgā, Sarkandaugavā dzīvojamajā zonā kāds nezināms motociklists saimnieces acu priekšā notrieca četrus gadus vecu latviešu dzinējsuni Gabiju, kura atradās līdzās saimniecei pavadā. Par notikušo iesniegumu no suņa saimnieces Daigas saņēmusi Valsts policija un notikušo patlaban izmeklē. Stāsts sociālajā vietnē "Facebook" izraisījis plašu sabiedrības rezonansi un par to vairāk varat lasīt šeit.