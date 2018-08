Ilgvars, kurš 16 gadus dzīvo Trikātas parkā, klāsta, ka šovasar tur novērsta iespējamā traģēdija – bērniem likts novākt izvietotās teltis vietā, kur jau nākamajā dienā nogāzies koks. Tiesa, lūgumi sakārtot parka daļu, kurā augošie koki jau apdraud drošību, līdz šim pagasta pārvaldē dzirdīgas ausis nav sasnieguši, pauž Ilgvars.

"Dzīvojot parkā mums te notiek dažādas aktivitātes, piemēram, bērni vasaras siltajās naktīs guļ ārā teltīs. Tā jau forši, ja vien nebūtu vecie, sapuvušie koki," klāsta Ilgvars. Teltis bērni bija sacēluši arī 21. jūnijā, taču parkā dzīvojošie pieaugušie lika tās aizvākt. Jau nākamajā dienā, kad bija spēcīgas vēja brāzmas, telšu vietā nolūza sapuvis ozols. "Liktenis? Varētu tā būt!" pieļauj Ilgvars.

Pēc notikušā viņš ar vēl citu parka iedzīvotāju parakstītu iesniegumu devās uz pagasta pārvaldi, lūdzot, lai bīstamos kokus nozāģē. "Pagāja nedēļa otra, trešā. Gāju atkal, bet, izrādās, kungi atvaļinājumā un būšot tik jūlija beigās," par notikušo teic lasītājs, piebilstot, ka spēcīgajās piektdienas, 3. augusta, vēja brāzmās parkā nogāzies vēl viens vecs koks.

"Mēs dzīvojam parkā otrpus gravai. Pagalmu kopjam, pļaujam zāli, stādām puķes. Taču pa šiem 16 gadiem pašvaldība šo parka daļu ne reizi nav sakopusi, ko gan nevar teikt par otru pusi. Pie pilskalna parks tiek ar "laizīšanu izlaizīts"," klāsta Ilgvars. Viņš brīnās, vai pagastam nav kauns Trikātas 810. jubileju šonedēļ sagaidīt ar "ateju" parkam pa vidu, kā arī zinot, ka te dzīvot ir bīstami.

Vecākiem pašiem ir jāuzmana savi bērni, un, zinot, ka parka koki ir teju simts gadus veci, nevajadzētu bērniem ļaut tur sliet teltis, pauž Trikātas pagasta saimniecības daļas vadītājs Harijs Upenieks. Viņš gan norāda, ka parka teritorija ir tikai vienā gravas pusē, bet otrā pusē – privātīpašumi. Šīs teritorijas kopšanā pagasts iesaistoties tāpēc, ka iedzīvotāji nevarot pašu spēkiem tikt galā, pauda Upenieks.

Trikātas iedzīvotāju iesniegumu ar lūgumu sakopt parku pagasta pārvalde saņēmusi, pie koku apsekošanas, zāģēšanas un kopšanas plānots ķerties nākamnedēļ kopā ar arboristu. "Varbūt iedzīvotājiem liekas, ka kokus var sakopt uzreiz, nākamajā dienā, tomēr tas prasa laiku un rūpīgu plānošanu," teic Upenieks.

Pagaidām parkā esot atzīmēti deviņi koki. Kopšana būšot dažāda, gan zaru apzāģēšana, gan vainaga sakārtošana. "Daba ir daba. Neviens iepriekš nevar paredzēt, kurš koks nolūzīs," akcentē Upenieks. Tāpat nevarot zināt, kurš no kokiem sapuvis. Par 3. augustā nolūzušo koku pagastam nekas neesot ziņots. Savukārt no iepriekš lūzušā "sanākšot labs kurināmais" un to paši parka iedzīvotāji jau sazāģējuši.