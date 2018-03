"Jaguar i-Pace" kopgarums ir 4682 milimetri, bet riteņu garenbāze ir 2990 mm. Automobilis sver 2133 kilogramu, un tam ir ideāls izsvarojums starp riteņu asīm – 50:50. "i-Pace" ir par 49 mm īsāks un par 87 mm zemāks nekā šīs markas lielākais apvidnieks "F-Pace". Tomēr tajā pašā laikā ir par 272 kilogramiem smagāks nekā "F-Pace" ar sešcilindru benzīna dzinēju.

Bagāžas nodalījuma tilpums ir 656 litri, bet nolaistu aizmugurējo sēdekļu atzveltņu gadījumā tā tilpums sasniedz 1453 l. Vēl viens bagāžas nodalījums (27 l) ir virsbūves priekšdaļā, kur tradicionāliem automobiļiem atrodas iekšdedzes dzinējs.

"Jaguar" elektriskajam apvidniekam priekšējā balstiekārta ir divsviru, bet aizmugurējā – daudzsviru. Par papildu samaksu būs pieejama pneimatiskā balstiekārta. Tāpat automobilim būs adaptīvā piekare "Adaptive Dynamics".

"Jaguar i-Pace" ir aprīkots ar diviem elektromotoriem (pa vienam uz katras riteņu ass), no kuriem katrs attīsta 200 zirgspēku jaudu. Savukārt 400 ZS elektromotoru kopējais griezes moments sasniedz 696 ņūtonmetrus. Elektromotori enerģiju iegūst no 90 kWh akumulatora komplekta, kas nosedz visu grīdu. No vietas līdz 100 km/h "Jaguar i-Pace" paātrinās 4,8 sekundēs un maksimāli sasniedz 200 km/h.

Ar speciālo 100 kW uzlādes iekārtu akumulatorus par 80 procentiem iespējams uzlādēt 40 minūtēs. Savukārt no tradicionālās mājsaimniecības elektroligzdas akumulatoru uzlādei būs nepieciešamas aptuveni 10 stundas. "Jaguar" apgalvo, ka elektromotori un akumulatori spēs darboties arī mīnus 40 grādu temperatūrā pēc Celsija.

Šobrīd ir paziņota tikai "Jaguar i-Pace" cena Lielbritānijā – no 63 495 sterliņu mārciņām (71 283 eiro).