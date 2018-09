Prestižākajā "SuperCar" klasē STARD vienības pilots Baumanis pirmajā kvalifikācijas braucienā ierindojās 10. pozīcijā, bet otrajā braucienā viņš palika 13. pozīcijā.

"Neesmu pilnībā apmierināts ar savu sniegumu. Ja starti sanāk samērā labi, tad pagaidām mūs problēmas sagādā ātrie pagriezieni. Tas liedz trasi pašlaik izbraukt tā, kā esam iecerējuši. Nepieciešams piestrādāt pie mašīnas. Trasē ir ļoti liela saķere. Spējām uz to noreaģēt starp abiem kvalifikācijas braucieniem, taču, riteņi tika sasisti un "sagāzti" no diviem triecieniem no Kevina Hansena puses. Tādēļ otrajā braucienā rezultāts nav tik labs. Neskatoties uz to, uz rītdienu dodos ar paceltu galvu. Būs jāpacīnās, lai iekļūtu pusfinālā, taču sacensības vēl nav beigušās. Mums ir visas iespējas!" pirmās dienas veikumu komentēja Baumanis.

Baumanim šobrīd ir 65 punkti, tikpat cik pozīciju augstāk esošajam Timuram Timerzjanovam no Krievijas. Tikmēr līderis ar 95 punktiem ir pašreizējais pasaules čempions Johans Kristofersons no Zviedrijas, kamēr septiņus punktus viņam zaudē tautietis Matīass Ēkstrems.

Vēl divi kvalifikācijas braucieni notiks svētdien, pēc kuriem 12 labākie dalībnieki iekļūs pusfinālā.

Pasaules čempionātā rallijkrosā bija teju mēnesi ilgs pārtraukums, iepriekšējam posmam augusta sākumā notiekot Kanādā. Tajā Baumanis pirmo reizi sezonā tika finālā, paliekot sestajā vietā, kas latvietim ir šīs sezonas labākais sasniegums. Savukārt nākamais posms pēc Francijas norisināsies Rīgā, kad Biķernieku trasē tiks aizvadīta Latvijas "Grand Prix" izcīņa.

Pēc sezonas septiņiem posmiem kopvērtējumā pirmajā vietā ar 195 punktiem ir Kristofersons, kuram ar 140 punktiem seko slavenais francūzis Sebastiens Lēbs, kamēr trešais ar tikpat punktiem ir zviedrs Timijs Hansens.

Tikmēr Baumanis ar 64 punktiem ir devītajā vietā.

Francijā norisinās arī Eiropas rallijkrosa čempionāta ceturtais posms "SuperCar" klasē, kurā startē "Set Promotion" vienību pārstāvošais Reinis Nitišs. Jēkabpilietis pēc divām kvalifikācijas kārtām ar 84 punktiem atrodas trešajā pozīcijā, kamēr līderis ar 95 punktiem ir Kristians Sabo no Ungārijas, bet otro vietu ar 88 punktiem ieņem francūzis Sirils Raimons. Nitišs pirmajā kvalifikācijā bija otrs ātrākais, bet pēc tam otrajā startā uzrādīja piekto labāko laiku.

Arī Eiropas čempionāta ieskaitē svētdien gaidāmi vēl divi kvalifikācijas braucieni, kā arī pusfināls un fināls.

Eiropas čempionāta kopvērtējumā Nitišs pēc trim posmiem ar 86 punktiem ir drošā pirmajā vietā, kamēr otrajā vietā esošais zviedrs Antons Marklunds iekrājis par 30 punktiem mazāk.

Tāpat Francijā tiek aizvadīts arī Eiropas čempionāta "Super1600" klases ceturtais posms, kurā startē Jāņa Baumaņa brālis Artis Baumanis.

Viņš pēc trim kvalifikācijas braucieniem ar 119 punktiem ir ceturtais. Pirmajos divos braucienos A.Baumanis bija septītais, bet trešajā ieņēma otro vietu, kamēr līderis ar maksimāli iespējamajiem 150 punktiem ir lietuvietis Roks Bacuška.

"No rīta galīgi nebiju braucējs. Uz trešo braucienu beidzot

izdevās saņemties startā. Atradām, kur bija problēmas pirmajos divos

braucienos. Tajos iekļuvām starta burzmā un nespējām izbraukt pirmajā vietā. Uz trešo braucienu beidzot uzķēru, kā ar jauno mašīnu ir jāstartē. Rīt no rīta iesildīšanās un ceturtā kvalifikācija ļaus izprast smalkākas nianses. Trešā kvalifikācija izvērtās ļoti veiksmīgi. Ātrums ir, tikai jāatrod, kur vēl varu pielikt. Rīts nebija tik veiksmīgs, tomēr diena noslēgusies uz pozitīvas nots. Izanalizēsim datus, lai saprastu, kur vēl var pielikt ātrumu," savu sniegumu aprakstīja A.Baumanis.

A.Baumanis šajās sacensībās pirmo reizi startē ar "Audi A1" auto, bet iepriekš viņš brauca ar "Škoda Fabia" spēkratu.

Čempionāta kopvērtējumā A.Baumanis pēc trim posmiem ar 65 punktiem ir līderis, kamēr par diviem punktiem mazāk ir viņa komandas biedram "Volland Racing" vienībā Bacuškam.

Savukārt pasaules čempionāta RX2 klasē Francijā debiju piedzīvojis Latvijas braucējs Edijs Ošs. Viņš pēc trim kvalifikācijas braucieniem ar 90 punktiem ir pēdējā – 19. vietā. Atsevišķos braucienos Ošs, kurš pievienojies Latvijas komandai "Sports Racing Technologies", bija 16. un divas reizes 13. vietā.

Jau ziņots, ka pasaules rallijkrosa čempionāta šīs sezonas pirmajos trijos posmos J.Baumanis ikreiz sasniedza pusfinālu, taču jūnija sākumā slavenajā Silverstounā viņš pirmo reizi sacensības noslēdza jau pēc kvalifikācijas, taču pēc tam Norvēģijā un Zviedrijā atkal ierindojās starp 12 labākajiem. Savukārt līdz šim labākais etaps Baumanim bija augusta sākumā Kanādā, kur viņš ieguva sesto vietu.

Kopumā šīs sezonas kalendārā pasaules čempionātā būs 12 etapi, Latvijā septembra vidū notiekot devītajam posmam.