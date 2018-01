Franču autosporta zvaigzne Sebastjens Ožjērs no " M-Sport " komandas svētdien uzvarēja pasaules čempionāta autorallijā ( WRC ) sezonas pirmajā posmā Montekarlo.

Pieckārtējais pasaules čempions Ožjērs jau no pirmās sacensību dienas bija līderis, šo godu neatdodot ne reizi. Posma noslēgumā viņš par 58,3 sekundēm apsteidza "Toyota" komandas braucēju Otu Tanaku no Igaunijas, kamēr uz goda pjedestāla zemākā pakāpiena stājās vēl viens šīs vienības pārstāvis Jari Mati Latvala no Somijas.

Ožjērs kļuvis par pirmo braucēju, kurš piecus gadus pēc kārtas uzvarējis Montekarlo rallijā, bet kopumā viņš šajās sacensībās triumfējis jau sešas reizes. Rekords ar septiņiem panākumiem pieder viņa leģendārajam tautietim Sebastjenam Lēbam.

Savukārt augstajā 11. vietā kopējā ieskaitē šajā posmā ierindojās iepriekšējo divu sezonu Latvijas čempions Kalle Rovanpera no Somijas, kurš startēja ar "Škoda" spēkratu. WRC2 ieskaitē 17 gadus vecais soms bija otrais.

Ožjērs un Tanaks iepriekšējā sezonā bija komandas biedri, bet starpsezonā igaunis pievienojās "Toyota" rūpnīcas komandai.

Iepriekšējā sezonā triumfēja Ožjērs, izcīnot savu piekto WRC titulu pēc kārtas. Savukārt par vicečempionu kļuva Beļģijas pilots Tjerī Nevils no "Hyundai" komandas, kurš pēc pirmās dienas ir devītais, bet bronzu izcīnīja Tanaks, kurš tika atzīts par pērnā gada Igaunijas labāko sportistu.

Šosezon WRC kalendārā ir 13 posmi, sezonai noslēdzoties novembra vidū ar etapu Austrālijā.