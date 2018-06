"Volga" klasē uz starta izgāja 12 dalībnieki. Pirmajā sacensību braucienā tikai pusi no distances spēja veikt pirmā posma uzvarētājs Ainars Šēnfelds, izstājoties no sacīkstēm. Līdz ar to uzvaru izcīnīja Normunds Dobums. Arī otrajā braucienā uzvara Normundam Dobumam.

Otro un trešo vietu sadalīja Ervīns Kreicbergs un Jānis Grope, starp kuriem veiksmīgāks izrādījās Kreicbergs, izcīnot otro vietu otrajā braucienā, un līdz ar to arī otrā vieta posma kopvērtējumā. "Volga 406" klasē uzvaru izcīnīja Raimonds Elbakjans, kurš bija ātrāks par Jāni Tomsonu.

Visspraigākās cīņas, kā ierasts, tika aizvadītas VAZ braucienos, kurās uz starta stājās 18 sportisti. Pirmajā braucienā jau no starta pārliecinošā vadībā izrāvās lietuvietis Adoms Petrovs, tikmēr par otro un trešo vietu cīnījās Pēteris Laipieks, Reinis Lilienšteins, Toms Bērziņš un Miķelis Mežaks. Divus apļus pirms brauciena beigām, cīņā par otro pozīciju ar Laipnieku un Lilienšteinu, Ozola līkuma akmeņos izslīdēja Toms Bērziņš. Laipnieks izcīnīja otro vietu, bet trešais finišā bija Miķelis Mežaks.

Dramatisks izvērtās otrais VAZ brauciens, kas jau pirmajā aplī Motormuzeja līkumā kontaktu piedzīvoja lietuvietis Petrovs un Lielienšteins, kā rezultātā Lilienšteina automašīna izslīdēja ārpus trases un tur arī palika.

Divus apļus pirms finiša, stāvošajā Lilienšteina automašīnā ieskrēja cits sportists – Juris Dambis. Brauciens tika apturēts un sportists nogādāts tuvākajā slimnīcā uz pārbaudēm, pēc kurām noskaidrojās, ka sportists jūtas labi un ir palaists mājās.

Braucienā uzvarēja Adoms Petrovs, kuram, pēc neoficiālajiem rezultātiem, uzvara arī posma kopvērtējumā "VAZ 1600" klasē. Otrais šajā posmā Miķelis Mežaks, bet trešais – Pēteris Laipnieks.

"VAZ 1300" klasē otro uzvaru šosezon izcīnīja Mārtiņš Lagzdiņš, otrais Harijs Ulpe, bet trešais Ģirts Vecvanags.

Vēsturisko formulu braucieni norisinājās salīdzinoši mierīgāk. Pirmā posma uzvaru izcīnīja igaunis Tāvi Kūls, kurš dienas beigās dalīja neizšķirtu punktu skaitu ar Induli Rukutu, taču uzvara otrajā braucienā deva viņam pirmo vietu. Trešais posmā vēl viens igaunis Tāvi Krons. Andri Griķi šoreiz vajāja dažādas tehniskas neveiksmes, taču viņam izdevās izcīnīt jaundibināto "Ants Seiler Trophy" balvu par ātrāko apļa laiku sacīkstēs.

Formula Easter uzvara Robertam Tomam, kurš bija ātrāks par Italo Alsiņu. Arī Roberts Toms izcīnīja "Ants Seiler Trophy" balvu.