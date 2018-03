Ministru kabineta sēdē 27. martā nolemts konceptuāli atbalstīt FIA pasaules rallijkrosa čempionāta (" World RX ") posma rīkošanu Latvijā uz nākamajiem četriem gadiem no 2019. līdz 2022. gadam, jautājumu par licences maksājumiem novirzot izskatīšanai likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanas procesā, liecina sēdes protokola lēmums.

"World RX" posma rīkošanas licences maksas jautājums tiks izskatīts kopā ar visu ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu prioritāro pasākumu pieprasījumiem.

"Neste World RX of Latvia" rīkotāji "RA Events" ir saņēmuši no seriāla organizatoriem IMG piedāvājumu arī turpmāk vienu no čempionāta posmiem rīkot Latvijā. Tomēr, lai sacensības Latvijā notiktu, nepieciešams iegādāties čempionāta posma licenci, kuras cena saskaņā ar IMG sniegto informāciju Latvijai 2019. gadam noteikta 475 000 eiro, 2020. un 2021. gadam – 500 000 eiro, bet 2022.gadam – 525 000 euro apmērā (kopā divi miljoni eiro).

Ar FIA licences iegādi saistītos izdevumus Latvijas Automobiļu federācija (LAF) un "RA Events" lūguši Ministru kabinetu segt no valsts budžeta, savukārt pārējos ar čempionāta posma organizēšanu saistītos izdevumus segs organizators.

"Ņemot vērā Latvijas Nacionālās sporta padomes 2017. gada 14. jūnija sēdē sniegto konceptuālo atbalstu čempionāta posma organizēšanai Latvijā arī turpmākajos gados (līdz 2022.gadam), kā arī Biķernieku kompleksajā sporta bāzē veiktās investīcijas, IZM atbalsta čempionāta posma organizēšanas turpināšanu Latvijā 2019. – 2022.gadā. Tomēr, izvērtējot ar čempionāta posma organizēšanas licences iegādi saistīto izdevumu apjomu kontekstā ar citām sporta nozares budžeta vajadzībām, IZM norāda, nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu piešķiršana licences maksājumu segšanai iespējama tikai ar nosacījumu, ka šie līdzekļi tiek piesaistīti kā papildus finansējums, turklāt papildus līdzekļu piesaiste negatīvi neietekmē citu sporta nozares programmu un pasākumu īstenošanu," teikts Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) informatīvajā ziņojumā.

"World RX" posma rīkošanas tiesības Latvijai tika piešķirtas uz trim gadiem – "Neste World RX of Latvia" pirmoreiz tika sarīkots 2016. gadā un šogad ar pasaules čempionāta organizatoriem ir jāpanāk vienošanās par šo sacensību saglabāšanu Latvijā, un FIA licences maksas garantēšana ir viens no būtiskākajiem jautājumiem.

Kā zināms, šosezon pasaules un Eiropas rallijkrosa čempionātos piedalās vairāki Latvijas pārstāvji – Jānis Baumanis "World RX" "Supercar" klasē, bet Reinis Nitišs un Artis Baumanis – "Euro RX" attiecīgi "Supercar" un "Super1600" klasē.

"Neste World RX of Latvia" divreiz atzīts par pasaules čempionāta labāko posmu.