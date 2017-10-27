Нетто-убытки группы составили в третьем квартале 151,4 млн евро, при этом 150 млн евро были связаны с уценкой активов, сообщается в отчете компании за девять месяцев.

Оборот Stockmann в Балтийских странах, России и прочих не относящихся к Скандинавии регионах составил в третьем квартале 40,7 млн евро, увеличившись за год на 7,7%.

Нетто-прибыль Stockmann составила в этих регионах в целом 2,7 млн евро - это более чем вдвое больше по сравнению с предыдущим годом. По сравнению со вторым кварталом оборот компании сократился на 10,5%, а прибыль - на 39%.