"Сел", - сказала BNS пресс-секретарь госкомпании Литовские аэропорты Индре Балтрушайтене. Самолет латвийских авиалиний Air Baltic совершил посадку в Вильнюсе сразу после полуночи. Первый самолет вылетел из Вильнюса рано утром и направился в Варшаву - это самолет авиакомпании LOT.

Реконструкция ВПП длилась 35 дней. Работы провел консорциум латвийской компании A.C.B. и литовской Autokaustа, стоимость работ - больше 18 млн. евро. ВПП реконструировалась больше 20 лет назад, поэтому ее состояние было близким к аварийному.

Из-за реконструкции ВПП с 14 июля большая часть рейсов была перенесена в Каунасский аэропорт. За это время в Каунасе обслужили 370 000 пассажиров и 3500 рейсов. После открытия Вильнюсского аэропорта Каунас вернется к обычному режиму работы.

Last night we had the honor to be the first to land on the brand new runway of @VilniusAirport! As the Captain admitted - it's perfect! pic.twitter.com/nNPqi6aVEc