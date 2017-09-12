Если сравнивать издержки на перестройку одного километра дорожного покрытия, рассчитанных по средним ценам из конкурсов на дорожно-строительные работы, то в начале 2014 года по сравнению с 2013 годом цены снизились на 4%, но в 2015 году выросли на 7%, а в 2016 году - на 14% по сравнению с предыдущим годом. Как рассказала представитель LVC Анна Кононова, на крупных объектах цена работ ежегодно увеличивалась на 20-30%.

Выросли расценки на услуги компаний по техническому надзору. Если в 2015 году на крупных объектах один день работы команды по технадзору стоил в среднем 330 евро, то в прошлом году - уже 405 евро, а в нынешнем году - 540 евро. Вырос и размер издержек на технадзор по сравнению со стоимостью строительных работ: на крупных объектах процентов с 1,8% в прошлом году до 2,3% в этом году, на маленьких объектах - с 3,4% в 2016 году до 4,7% в нынешнем году.

Цены увеличились в связи с ростом числа требований в строительном регулировании, поясняет председатель правления общества Latvijas Ceļu būvētājs Андрис Берзиньш.