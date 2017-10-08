Частная компания за семь лет выкачала из латвийских недр нефть более чем на пять миллионов евро, но ни государство, ни самоуправление никакой финансовой пользы от этого не получили, потому что официально эта добыча считается всего лишь разведкой нефти, сообщила передача Nekā personīga ("Ничего личного") телеканала TV3.

Добыча нефти ведется на принадлежащем самоуправлению земельном участке в Гудениекской волости Кулдигского края. Раньше разведкой нефти там занималась принадлежащая миллионеру Петерису Шмидре фирма Alīna, но в 2009 году он передал бизнес свои партнерам. Земельный участок арендует фирма Baltic Oil Assets, а лицензия на работу с углеводородами - фирме Baltic Oil Management, которая принадлежит Сигите Пожелайте-Шавлюге.

В результате проведенной Госконтролем ревизии выяснилось, что доходы Baltic Oil Management от продажи углеводородов в прошлом году составили 750 000 евро, в 2015 году - около миллиона евро, а в 2014 году - 1,2 млн евро. Последние два года фирма работала с убытками.

Госконтроль выяснил, что государство в свое время пошло навстречу нефтедобывающему бизнесу, а требования к фирмам были минимальными. С 2000 года действовали правила, согласно которым за добытую нефть государство должно было получать 2-12% ее стоимости. Но в 2009 году правительство приняло подготовленные министерством экономики правила, по которым работающим в Гудениеках нефтедобытчикам не требовалось платить госпошлину. В результате этого госбюджет недополучил 133 тыс. евро.

Пожелайте-Шавлюга объясняет, что ее фирма занимается разведкой нефти, а сейчас находится на стадии экспериментальной добычи.

Глава Госконтроля Элита Круминя недоумевает: как можно так долго исследовать возможности нефтедобычи в одном месте. "Мы уже дожили до 2017 года. Не трансформировался ли этот процесс в нефтедобычу?", - задается вопросом Круминя.

Министр экономики Арвилс Ашераденс признает неправильной ситуацию, при которой частная компания много лет добывает нефть, прикрываясь нефтеразведкой, и не платит налоги. По его словам, сейчас разрабатываются поправки к нормативным актам, чтобы решить эту проблему.