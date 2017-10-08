Добыча нефти ведется на принадлежащем самоуправлению земельном участке в Гудениекской волости Кулдигского края. Раньше разведкой нефти там занималась принадлежащая миллионеру Петерису Шмидре фирма Alīna, но в 2009 году он передал бизнес свои партнерам. Земельный участок арендует фирма Baltic Oil Assets, а лицензия на работу с углеводородами - фирме Baltic Oil Management, которая принадлежит Сигите Пожелайте-Шавлюге.
В результате проведенной Госконтролем ревизии выяснилось, что доходы Baltic Oil Management от продажи углеводородов в прошлом году составили 750 000 евро, в 2015 году - около миллиона евро, а в 2014 году - 1,2 млн евро. Последние два года фирма работала с убытками.
Госконтроль выяснил, что государство в свое время пошло навстречу нефтедобывающему бизнесу, а требования к фирмам были минимальными. С 2000 года действовали правила, согласно которым за добытую нефть государство должно было получать 2-12% ее стоимости. Но в 2009 году правительство приняло подготовленные министерством экономики правила, по которым работающим в Гудениеках нефтедобытчикам не требовалось платить госпошлину. В результате этого госбюджет недополучил 133 тыс. евро.
Пожелайте-Шавлюга объясняет, что ее фирма занимается разведкой нефти, а сейчас находится на стадии экспериментальной добычи.
Глава Госконтроля Элита Круминя недоумевает: как можно так долго исследовать возможности нефтедобычи в одном месте. "Мы уже дожили до 2017 года. Не трансформировался ли этот процесс в нефтедобычу?", - задается вопросом Круминя.
Министр экономики Арвилс Ашераденс признает неправильной ситуацию, при которой частная компания много лет добывает нефть, прикрываясь нефтеразведкой, и не платит налоги. По его словам, сейчас разрабатываются поправки к нормативным актам, чтобы решить эту проблему.