В первом полугодии текущего года количество произведенного в Латвии спирта увеличилось в 2,1 раза по сравнению с соответствующим периодом годом ранее, свидетельствуют данные Службы государственных доходов.

Спирта в первом полугодии произведено 8,038 млн литров в соотношении абсолютного алкоголя, что на 4,239 млн литров абсолютного алкоголя больше, чем в первом полугодии. Дегидратированного спирта произведено 5,257 млн литров абсолютного алкоголя, что в 2,25 раза больше, чем в первом полугодии.

Этилового спирта в первом полугодии ввезено в Латвию 7,359 млн литров абсолютного алкоголя, что на 4,62% больше, чем в первом полугодии 2016 года. Этиловый спирт ввозился в Латвию из России, Словакии, Эстонии, Германии, Литвы и Швеции.

В первом полугодии объем реализованного в Латвии этилового спирта вырос в 2,04 раза или на 1,426 млн литров абсолютного алкоголя. В этом году за шесть месяцев в Латвии реализовано 2,802 млн литров абсолютного алкоголя, в 2016 году за шесть месяцев - 1,376 млн литров.

За полгода в другие страны ЕС вывезено и экспортировано этилового спирта на 5,279 млн литров абсолютного алкоголя, что в 3,4 раза больше, чем годом ранее.