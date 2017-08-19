Предоставленные гарантии до 15 августа использовало более 6100 семей, в которых растут 8944 ребёнка. Данные гарантии помогают решить проблемы накопления средств на первый взнос для ипотечного кредита.

По сравнению с 2016 годом спрос семей на государственную поддержку вырос на 6%, сохраняясь на неизменно высоком уровне.

Общая сумма предоставленных "Altum" гарантий за все время действия программы с 2015 года составила 41,7 млн евро, а сумма ипотечных кредитов, выданных с государственными гарантиями, - 368 млн евро.

Поддержку "Altum" используют семьи по всей Латвии. Самое большое число гарантий выдано в Риге и ее окрестностях - 66%, 14% общего количества гарантий использовали семьи в Видземском регионе, в Курземе - 9%, в Земгале - 7%, в Латгале - 3%.

Между регионами также заметны отличия в размере займов - в Риге средний размер займа, который семьи получают в банке с гарантией "Altum", составляет 61 тыс. евро, в окрестностях Риги - 89 тыс. Меньшие суммы заимствуются семьями с государственной гарантией в других регионах: в Курземе средний размер займа составляет 40 тыс. евро, в Земгале - 34 тыс., в Видземе - 33 тыс., в Латгале - 21 тыс. евро.