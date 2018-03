Viņš skaidroja, ka "ABLV Kreditoru klubs" tika izveidots pēc "ABLV Bank" klientu lūguma ar vienu vienīgu mērķi – palīdzēt īstenot klientu likumīgās tiesības uz profesionālu palīdzību un interešu pārstāvību.

Kreditoru kluba mērķis nav konfliktēšana ar banku, bet gan tās kreditoru interešu aizstāvība. Tāpēc "ABLV Kreditoru kluba" klienti nolēma, ka konstruktīvākais risinājums būtu ņemt vērā "ABLV Bank" lūgumu attiecībā uz nosaukuma maiņu, novēršot iespējamo tiesvedības sākšanu un kreditoru naudas tērēšanu, skaidroja Ponomarjovs.



Ņemot vērā minēto, otrdien, 27. martā, Uzņēmumu reģistrā tika iesniegti statūtu grozījumi, ar kuriem no sabiedrības nosaukuma tika izslēgti burti ABLV, līdz ar to pēc grozījumu reģistrācijas uzņēmuma nosaukums būs SIA "Kreditoru klubs".

Ponomarjovs skaidroja, ka, izvēloties nosaukumu, "ABLV Bank" kreditori vadījās no apstākļa, ka saskaņā ar publisko informāciju vārdiskā preču zīme ABLV ir reģistrēta tikai uz vienu pakalpojumu klasi – 36. klasi (finanšu lietas, darījumi ar naudu, nekustamā īpašuma lietas), taču "Kreditoru klubs" neplāno nodarboties ar finanšu lietām, jo tā vienīgais uzdevums ir sniegt profesionālu palīdzību klientiem piederošo naudas līdzekļu atgūšanas procesā. Ne uz vienu citu pakalpojumu klasi iepriekšminētā "ABLV Bank" preču zīme nebija reģistrēta, līdz ar to "Kreditoru klubs" vadījās no apsvēruma, ka izņēmuma tiesību izmantošanas ierobežojumi neattiecas uz citām nereģistrētām pakalpojumu klasēm.

""Kreditoru klubs" nekādā gadījumā nevēlējās aizskart "ABLV Bank" tiesības un "Kreditoru klubs" cer, ka ar nosaukuma maiņu ir novērsis izveidojušos pārpratumu," rezumēja Ponomarjovs.