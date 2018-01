Latvijā pamats finanšu tehnoloģiju inovācijām ir bankas, jo tām ir līdzekļi investīcijām, klientu bāze, kā arī pieredze jauninājumu ieviešanā, pārliecināts banku uzraugs. FKTK vēlas palīdzēt pārbaudīt labu ideju dzīvotspēju, tāpēc uzņēmējiem ar nobriedušu biznesa plānu inovācijas iedzīvināšanai pieejams labvēlības režīms. Netiks gan dotas atlaides jomās, kas pēcāk var atspēlēties kā, piemēram, naudas atmazgāšanas problēmjautājumi.

Vēl viena no šī gada aktualitātēm ir banku aktīvu apjoms. Ārvalstu klientus apkalpojošo banku aktīvi samazinājušies, jo bankas tīrīja klientu bāzes, atsakoties no sadarbības ar augsta riska klientiem. FKTK lēš, ka šā gada beigās varētu pavilkt svītru šim posmam. Bankām gan būs jādomā, kā kompensēt komisiju ieņēmumu samazinājumu un kādus pakalpojumus piedāvāt.

Par šī gada iecerēm un "fintech" attīstības perspektīvām – saruna ar FKTK priekšsēdētāju Pēteru Putniņu.

Kas banku uzraugam būs 2018. gadā svarīgākās lietas?

Vairākus gadus aktualitāte bija naudas atmazgāšanas novēršana, bet ir jāiet uz priekšu. Nevar visu laiku izcelt tikai vienu uzraudzības virzienu. Problēmas jau tiek risinātas. Ceram, ka 2015. un 2016. gadā paveiktais novedīs pie tā, ka naudas atmazgāšanas novēršanas jomā būs lielāks miers un mums būs iespējas vairāk padomāt par savu iestādi un pievērst uzmanību citiem uzraudzības jautājumiem. 2018. gadā noteikti būs diskusija par banku kapitāla kvalitāti.

Ko tas nozīmē?

Pats kvalitatīvākais ir CET1 kapitāls. Tajā ietilpst viss labākais – skaidra nauda, akcionāru ieguldījums, bankas rezerves.

Būs dialogs ar bankām un arī ar Eiropas Centrālo banku (ECB), jo pašlaik pastāv atšķirības starp lielajām bankām, kuras tieši uzrauga ECB [Latvijā tās ir "Swedbank", "SEB banka", "ABLV Bank" - aut.], un mazāk nozīmīgajām bankām, kuras tieši uzraugām mēs.

Gan ECB līmenī, gan mūsu kā vietējā uzrauga līmenī centīsimies šos principus tuvināt, lai nebūtu izkropļojumu uzrauga prasībās. Tas nozīmētu vienotāku skatījumu uz banku kapitālu. To varētu apzīmēt kā banku kapitāla kvalitātes celšanu, pārvērtēšanu. Esam padomē nolēmuši, ka pie šīs tēmas strādāsim. Tas nav viena mēneša jautājums, tas būs gada garumā. Ar bankām būs dialogs.

Otra lieta – mums jāvēro, kā attīstās aktīvu veidošanās, nostiprināšanās process. Ir bijis zināms aktīvu kritums. Iespējams, tas vēl drusku turpināsies. Skandināvu bankās "retail" segmentā [standartizētus produktus izmantojošo klientu segmentā – aut.] lielas izmaiņas neprognozējam. Starptautiskos klientus apkalpojošo banku sektors gan varētu būt vairāk pakļauts izmaiņām. Neprognozējam nekontrolējamu aktīvu kritumu – ka aktīvi pēkšņi samazināsies desmitos procentu. Kaut kam tādam nevajadzētu būt. Tā būtu zīme, ka te tiešām bijuši tikai pēdējās kvalitātes klienti. Ja atbilst patiesībai banku apgalvojumi, ka diezgan liels darbs līdz šim ir izdarīts un kopumā tās savu klientu portfeļos vairs lielas problēmas neredz, tad kritums būtu kontrolējams.

Vēlamies saprast to brīdi, kad var pavilkt svītru un kopējais aktīvu samazināšanās process ir beidzies un kad izmaiņas ir atkarīgas no konjunktūras, sezonām, nevis pamatojas klientu bāzu tīrīšanā.

Pašlaik jau varētu to svītru novilkt?

Domās esam iezīmējuši raustītu līniju. Bet svītru varēsim pavilkt 2018. gada beigās. 2019. gadā jau nevajadzētu būt sevišķiem pārsteigumiem un būsim sasnieguši stabilitāti.

Tas ir arī banku darbs, sijājot un kontrolējot klientus.

Trešais jautājums ir – tie būs cita rakstura klienti bankās.

Pirmās pazīmes liecina, ka naudas kustība kļūst lēnāka. Klasiskajām transakcijām paejot malā, ļoti iespējams, ka naudai būs tendence uzkavēties kontos mazliet ilgāk, nekā tas bijis līdz šim.

Svarīgi, ko bankas piedāvās, lai vēl paildzinātu naudas uzturēšanos Latvijā. Tas būtu viens no veidiem, kā aiziet no tā vienkāršā transakciju pārvedumu biznesa. Diezgan droši paredzams, ka būs komisiju ieņēmumu kritums. Tās ir sekas. Samazinoties komisijas ieņēmumiem, jāsaprot, kāda veida produktus likt pretim, lai līdzsvarotu ieņēmumu pusi.

Banku skaits 2018. gadā Latvijā varētu mainīties?

Jau 2015. gadā prognozējām, ka biznesa vides un biznesa modeļu maiņas nepieciešamības dēļ nevaram izslēgt banku apvienošanos vai jaunus īpašniekus, kuriem ir jaunas idejas.

Banku bilancēm ir tendence konsolidēties. Samazinās aktīvi, bet izmaiņas aktīvos ir tikai spogulis tam, kas notiek bilances otrajā pusē. Tas ir klientu skaita un klientu [noguldījumu] atlikumu atspoguļojums. Tā puse kļūst mazāka objektīvu apstākļu dēļ – mūsu uzdevums bija strādāt pie klientu bāzes uzlabošanas un atbrīvoties no visa, ko Latvijā nevēlamies redzēt.

Starp prioritārajiem FKTK šī gada darbības virzieniem minēts balanss starp regulējumu un attīstību un inovatīvas finanšu pakalpojumu vides veidošana.



Tā nav pavisam jauna doma. Liekam ļoti lielas cerības uz to, ka inovācijām ir jābūt, taču tam nepieciešams materiāls segums. Inovācijas nevar rasties tukšā vietā, jābūt priekšnosacījumiem –klientiem, izpratnei par klientiem nepieciešamo un pietiekamiem naudas līdzekļiem, lai būvētu jaunas platformas un radītu jaunas idejas, jo ir jāsamaksā cilvēkiem, kas to dara.

Ir jābūt infrastruktūrai, lai varētu izdarīt ātru pārskaitījumu, lai varētu klientu ātri identificēt, varbūt pat neklātienē. Tas gan nebūs iespējams, izmantojot attēlu telefonā un pases kopiju, kas tapusi uz desmitgadīga kopētāja, kur ne par vienu, ne otru nevar saprast, kas tas ir. Tā nebūs. Tā nav inovācija. Tā ir naudas atmazgāšanas pazīme. Tomēr pasaulē jau ir pietiekami augsti attīstītas tehnoloģijas klientu attālinātai identifikācijai, un tam šķēršļus neliksim.

Mums nav nekādu iebildumu pret attālinātu personas identifikāciju, tikai tas jādara kvalitatīvi.

Akceptēsim risinājumus, kas ir tehniski pietiekami sarežģīti, lai būtu pārliecība par identificēto personu. Taču viss maksā. Tāpēc saredzam bankas kā kodolu "fintech" nozarei, ja runājam par Latvijas uzņēmumiem. Citur pasaulē varbūt ir citādi, bet Latvijā tas varētu nākt no banku dzīlēm.

Mūsu priekšrocība ir arī tas, ka klientūra bankās ir diezgan kustīga. Ziemeļeiropa ir jau diezgan elektronizēta sabiedrība. Citur Eiropā un Amerikā varbūt "fintech" uzņēmumi ir vajadzīgi tāpēc, ka bankas ir lēnākas, konservatīvākas. Ir taču vēl valstis, kur notiek norēķini ar čekiem, un tam vajadzīga manuāla apstrāde. Protams, tad nāk kustīgs "fintech" uzņēmums, kas piedāvā ko citu.

Taču Latvijā bankas bijušas pietiekami labā līmenī un inovācijām šajā biznesā ir pietiekami senas saknes. Tāpēc, reālistiski skatoties, ja mums būs kādi starptautiski panākumi, ir visas iespējas, lai Latvijas bankas tajā piedalītos un veidotu pamatu.

Jaunā maksājumu pakalpojumu direktīva? [Tā paredz, ka bankām būs jādod iespēja trešajām pusēm piekļūt klienta kontam, ja klients to atļāvis.]

Neapšaubāmi ir arī maksājumu pakalpojumu direktīvas ietekme. Šī direktīva gan nav tikai regulējums, kas nosaka, ka vārti tiek pavērti plašāk. Pamata priekšrocības ir tam, kurš kontrolē klientus, kam ir klienti, un sākotnēji klienti ir bankām, nevis jaunam startapam, kas piedāvās vienu vai otru pakalpojumu. Protams, bankām būs pienākums kļūt transparentākām un dot pieeju, bet tai pat laikā klientūra ir bankās. Bankām it kā ir jādalās, bet, ja tās spēj pašas nodrošināt visu, kas klientiem ir vajadzīgs, tad domāju, ka bankai ir priekšrocība, apkalpojot klientus.

Tā nav jauno uzņēmumu skeptiska novērtēšana, bet ir skaidrs, ka rezultātu vai kaut ko lielu var panākt ar zināmiem ieguldījumiem. Latvijas tirgū nauda tāda veida ieguldījumiem un inovācijām ir bankās. Arī primārā vajadzība un pieeja klientiem ir bankām. Tas ir pamatā manam apgalvojumam, ka, reāli vērtējot situāciju, Latvijas bankas redzam kā pamatu inovācijām.

Banku loma varētu būt tāda, ka tās veido klasteru centrus. Bankas ir primārās infrastruktūras turētājas, un ap tām apaug citi pakalpojumi. Tāpat kā ir auto ražotājs un detaļu ražotāji.

Inovāciju jomā ir jāatrod balanss starp inovācijām un regulējumu. Nevaram abstraktas inovācijas vārdā atteikties no savu tiešo pienākumu pildīšanas.

Tas nozīmē, ka ir jāpilda regulējums, likumi. Tikai tāpēc, ka kāds ir "fintech" nozares pārstāvis, atlaides netiks dodas.

Tā saucamā smilškaste [finanšu nozarē ar smilškasti tiek apzīmēta iespēja biznesam testēt inovatīvus produktus, pakalpojumus, biznesa modeļus – aut. ] nav vieta, kur atnākt un apgūt veidu, kā uzrakstīt biznesa plānu, un kur mūsu cilvēki trenēs un apmācīs, kā kārtot grāmatvedību. Tā ir vieta, kur atnāk uzņēmējs ar nobriedušu biznesa plānu, kur redzam visas galvenās iezīmes – rentabilitāti, klientūru, ko un kā plānots darīt. Tad vērtējam inovāciju un, ja redzam, ka viss pārējais ir izstrādāts, tad varam dot zināmu labvēlības režīmu, lai plānotā iecere varētu pilnvērtīgi atvērties un varētu paskatīties, vai tam ir vai nav nākotne. Tā ir īstā smilškastes jēga. Tā tas ir visās pasaules valstīs. Smilškaste vai mūsu kā uzrauga iespēja palīdzēt attīstīt vienu vai otru biznesa segmentu nenozīmē, ka esam Banku augstskola vai vidusskola, vai Ekonomikas fakultāte. Ja kāds grib mācīties, viņam jāiet skolā. Ja kāds grib nodarboties ar biznesu, tad viņam vispirms ir jāizdomā biznesa plāns. Kad tas ir izstrādāts, tad var nākt pie mums, un tad viņš saņems vislabāko attieksmi.

Gan "SEB banka", gan "Swedbank" paziņojusi par savām smilškastēm finanšu tehnoloģiju risinājumu testēšanai.

Tas nenotiek pats no sevis. Būs jau trešais gads, kā mēs ar to nodarbojamies. Arī ar lielajām bankām esam tikušies un runājuši par šīm lietām. Daudz kam esam pamājuši ar galvu. Bankas tālāk pašas to visu attīsta, tas ir biznesa uzdevums. Mūsu uzdevums ir iedot vai pārapstiprināt to virzienu. Visam pamatā ir objektīva situācijas izpratne, jo visā ir vajadzīgi ieguldījumi. Pats galvenais kapitāls ir klientūra, un tā trūkst visiem jaunajiem uzņēmumiem. Banku klientu bāze ir milzīgs kapitāls.

Tomēr par skandināvu bankām mēdz arī teikt, ka tās savulaik bijušas inovatīvas, bet pēcāk kādā brīdī kļuvušas lēnākas jaunu risinājumu ieviešanā.

Kopējais attīstības līmenis Latvijā tomēr ir ļoti augsts. Noteikti esam līderos, ja salīdzinām ar vidējo Eiropas līmeni. Tātad kopumā mums īpaši nav, par ko uztraukties.

Savukārt mūsu tirgus iekšienē banku skaits ir pietiekams, klientu skaits arī ir pietiekami liels, un arī peļņas rādītāji un attiecīgi līdzekļi, ko izmantot ieguldījumiem, pašlaik ir pietiekami augstā līmenī. Tas nozīmē, ka savs darbs jādara konkurencei. Ja kādā brīdī kaut kas iet lēnāk, tad, ļoti iespējams, nav pieprasījuma. Te mēs nejauksimies. Tā ir tirgus lieta. Nedomāju, ka Latvijā kāda no nišām ilgi varētu palikt neaizņemta vai inovatīvi atpalikt. Mūsu bankas nav tās, kas palaistu kaut ko garām vai ļautu vienkārši plūst savu gaitu. Turklāt – ja arī Latvijas vietējā tirgū strādājošo banku segmentā kustība nebūs, tajā pat brīdī ar ārzemju klientiem strādājošās bankas to noteikti pārņemtu. Par to nav šaubu.

Konkurence mūsu tirgū ir nodrošināta ļoti augstā līmenī, banku skaits ir pietiekams. Viss ir uzņēmēju rokās.

Ko uzraugs pieskata, kad bankas sāk veidot savas smilškastes un aicina jaunos talantus eksperimentēt ar jauniem risinājumiem?

Ir ļoti labi, ka tas tiek darīts, jo tikai tādā veidā jaunie risinājumi var nonākt mūsu smilškastē. Ja pie bankām jau sāk nākt šie uzņēmumi, tas nozīmē, ka parādīsies kāds jauns produkts, kādi jauna veida pakalpojumi tiks pirkti no malas. Bankām varbūt tad ir jākonsultējas ar mums. Kad bankām kopā ar partneriem būs izveidots kāds jauns produkts, tad tie nonāks mūsu rokās un būs mūsu ietekme. Bet svarīgi, ka tajā brīdī tas jau būs kāds nobriedis produkts. Tas pat ir ļoti labi, ka bankas veic sākotnējo izvēli un sijā, ar ko strādāt un ar ko ne. Atbirums būs ļoti liels.

Lai nu būtu tā, ka mums gadā ir vismaz viens vai divi pakalpojumi, kurus varam izvest pasaulē.

Jauno risinājumu radītāji varētu būt arī no citām valstīm piesaistīti prāti.

Šis tirgus ir pārrobežu orientēts. Neviens nopietnu "fintech" pakalpojumu neveidos tikai Latvijas vajadzībām. Pakalpojums aptvers vismaz Eiropas Savienību, jo ir iespēja izmantot visas priekšrocības, kas ir pārrobežu darbā un eirozonas ietvaros. Arī no atmaksāšanās un rentabilitātes viedokļa ir skaidrs, ka tirgus nebūs tikai Latvija.

Klientiem Eiropas robežās ir tendence sajaukties. Ir, piemēram, platformas noguldījumu piesaistei. Nerunāju par transakciju biznesu, bet par gadījumiem, kad cilvēki vēlas noguldīt naudu. Vācijā tādas iestrādes ir. Arī Latvijā redzam vācu klientus.

Tās ir iespējas arī mums. To visu varam funkcionāli apkalpot no Latvijas, izmantojot pārrobežu darbības brīvību. Tas noteikti būtu jāizmanto.

"Fintech" jomā konkurents ir arī Viļņa un Lietuvas Banka, kas arī mērķē uz "fintech" uzņēmumu piesaisti.

Latvijai konkurents ir katra Eiropas Savienības un jo īpaši eirozonas valsts, tāpat kā Latvija ir konkurents šīm valstīm. Tai pat laikā atvērtais Eiropas tirgus ir iespēja. Kādreiz skatījāmies valstu līmenī, bet tagad izcelsmes valstij, no kuras ir uzņēmējs, vairs nav īpaši lielas nozīmes. Drīzāk jautājums ir, kur ir atbalsta punkti, kur iespējams īstenot vienu vai otru pakalpojumu. Latvijā ir daudz zvanu centru, tātad ir iemesli, kāpēc tie ir iespējami, – valodu zināšanas, lētāks darbaspēks, labi attīstītas telekomunikācijas. Tas pats attiecas uz "fintech" pakalpojumiem. Protams, vienmēr būs ielūgums uz sadarbību, bet es vairāk ticu tirgum un biznesam. Ūdens pats atrod gultni. Mūsu uzdevums ir nodrošināt adekvātu režīmu.

Nevaram atļauties dot atlaides jomās, kas pēc tam var mums atspēlēties kā naudas atmazgāšanas novēršanas problēmjautājumi un līdzīgi. To nedarīsim. Uz tā rēķina Latvijā apjomu audzēt nevēlamies. Bet palīdzēt aprobēt labas idejas un pēc tam, ja tās labi funkcionē, visu saskaņot un dot savu svētību – tas ir bijis mūsu moto jau no pirmās dienas.

Cerat, ka pirmais vienradzis Latvijā varētu izaugt "fintech" jomā?

To es nezinu. Lieliem brīnumiem neticu. Būtu ļoti labi, ja mūsu banku sektors ar visiem saviem satelītiem veiktu lielu kustību uz priekšu un ja mūsu valsts veidotos kā moderna ziemeļu tipa valsts ar progresīvu pieeju banku lietām. Būtu ļoti labi, ja tā būtu. Protams, lieliski, ja uz tā fona izveidojas vēl kas īpašs, ko varētu eksportēt.