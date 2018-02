Par spīti aicinājumiem Rimšēvičs neatkāpjas no Latvijas Bankas prezidenta amata (plkst.16.30)

Neskatoties uz politiķu aicinājumiem atstāt amatu, Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs nolēmis neatkāpties no centrālās bankas prezidenta amata. Viņš no amata neatkāpsies, jo nav vainīgs, jo tas esot apmelotāju mērķis, lai viņš atkāptos un nevarētu sevi aizstāvēt. Vēršanos pret sevi Latvijas Bankas prezidents pamatoja ar to, ka viņš iestājies pret komercbankām, kas Latvijā īsteno noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.