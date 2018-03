AS "Rietumu banka" 2017. gadu noslēgusi ar 35,04 miljonu eiro peļņu, liecina neauditētais finanšu pārskats. Pērn bankas peļņa bija 2,3 reizes mazāka nekā 2016. gadā, kad kredītiestādes peļņa bija 80,3 miljoni eiro.

"Rietumu bankas" aktīvu apmērs 2017. gada beigās bija trīs miljardi eiro. Salīdzinājumā ar 2016. gadu aktīvu apjoms samazinājies par 13%.

Bankas izsniegto kredītu apmērs 2017. gada nogalē bija viens miljards eiro, un tas ir par 18% mazāk nekā 2016. gada beigās.

Savukārt "Rietumu bankas" piesaistīto noguldījumu apmērs pērn gada beigās bija 2,36 miljardi eiro, kas ir par 15% mazāk nekā 2016. gada beigās.

Pērn salīdzinājumā ar 2016. gadu par 14% samazinājušies bankas procentu ienākumi un bija 78,3 miljoni eiro. Savukārt komisijas naudas ienākumi pagājušajā gadā palielinājušies, sasniedzot 71,76 miljonus eiro.

Bankas administratīvie izdevumi pagājušajā gadā bija 66,53 miljoni eiro, un tas ir par 51% vairāk nekā 2016. gadā.

"Rietumu bankas" likviditātes rādītājs 2017. gada beigās bija 83,5% (banku uzrauga noteiktā minimālā prasība ir 50%). Savukārt kapitāla pietiekamības rādītājs pērn gada beigās bija 22,83% (uzrauga noteiktais minimālais rādītājs ir 12,1%).

2017. gada beigās kopējais bankas investīciju apjoms vērtspapīru portfelī bija 619,7 miljoni eiro, no kā 424,1 miljons eiro ieguldīts Eiropas, Krievijas un ASV valdības un kompāniju vērtspapīros. 69,11% no investīcijām veiktas vērtspapīros ar investīciju līmeņa kredītreitingu. Vislielākā investīciju koncentrācija valstu līmenī pērn gada beigās bija ASV, Krievijas un Spānijas vērtspapīros - attiecīgi 35,23%, 16,97% un 19,53% no pašu kapitāla.

Atbilstoši Latvijas Komercbanku asociācijas datiem pērn trešā ceturkšņa beigās "Rietumu banka" bija pēc aktīviem ceturtā lielākā banka Latvijā.

Līdz ar "ABLV Bank" darbības pārtraukšanu "Rietumu banka" ir lielākā no tām Latvijas bankām, kuru darbība pamatā vērsta uz ārvalstu klientu apkalpošanu.

"Rietumu bankas" lielākie akcionāri ir SIA "Esterkin Family Investments" (33,12%), Maltā reģistrēts uzņēmums "Boswell (International) Consulting Limited" (33,11%) un SIA "Suharenko Family Investments" (17,34%). "Esterkin Family Investments" vienīgais īpašnieks ir Leonids Esterkins, bet "Suharenko Family Investments" vienīgais īpašnieks ir Arkādijs Suharenko.