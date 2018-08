Esmu prezentējis skaidru, kompetentu un profesionālu rīcības plānu, kā pilnībā atcelt obligātās iepirkuma komponentes (OIK) maksājumus sabiedrībai un izslēgt jebkādu blēdību iespējamību uzņēmēju pusē. Līdz ar OIK maksājuma atcelšanu, elektrības rēķini iedzīvotājiem samazināsies vismaz par 10%.

Pozitīvi vērtēju, ka manā vadībā izstrādātais OIK atcelšanas plāns ir rosinājis arī politiskās vides pārstāvjus aktīvi iesaistties OIK likvidēšanā, nevis turpināt atbalstīt esošās, neadekvāti dārgās un nereti krāpnieciskās OIK shēmas.

Partiju apvienība "Jaunā Vienotība" stingri pastāvēs uz to, ka OIK ir pilnībā jālikvidē un tas prasa politisko drosmi arī no pārējām koalīcijas partijām. Ja kolēģiem ir kompetents rīcības plāns, kā to paveikt ātrāk, aicinu to iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā jau nekavējoties – es noteikti atbalstīšu. Katrā ziņā, nepieļaušu, ka OIK atcelšana tiek pārvērsta vienīgi par politisko retoriku, kam neseko rīcība.

Valdība Ekonomikas ministrijas Informatīvo ziņojumu par Darba grupas priekšlikumiem OIK atcelšanai izskatīs nākamnedēļ un tas būs brīdis, kad sagaidu no koalīcijas partijām stingru atbalstu OIK atcelšanai.