MK atbalstīja grozījumus noteikumos par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā un noteikumos par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību.

Kā informē EM, līdz ar grozījumiem MK noteikumos pastiprināts regulējums elektrostaciju kontrolei. Turpmāk, veicot plānotas pārbaudes, ministrija komersantu brīdinās vismaz trīs darba dienas pirms plānotās kontroles veikšanas. Līdz šim komersants bija jābrīdina 20 dienas iepriekš.

Turpmāk kontroles grupa varēs arī veikt pārbaudes bez iepriekšēja brīdinājuma. Savukārt, ja komersants divas reizes pēc kārtas nenodrošinās iespēju kontroles grupai veikt elektrostacijas pārbaudi, lēmums par tiesībām pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros tiks atcelts.

Grozījumos arī definēti citi pārkāpumi, kas var ietekmēt izmaksājamā atbalsta apmēru un par kuriem komersantam izsakāms brīdinājums: elektroenerģijas pašpatēriņa nenodrošināšana, mērierīču neatbilstība, līgumam ar AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" neatbilstoša uzstādītā jauda, pārkāpumi enerģētikas, vides un darba drošības jomās vai citas neatbilstības.

Termiņi pārkāpumu novēršanai saīsināti no deviņiem mēnešiem uz trim mēnešiem, bet atsevišķiem pārkāpumiem noteikts sešu mēnešu novēršanas termiņš. Savukārt neatbilstošu mērierīču gadījumā pārkāpums novēršams viena mēneša laikā.

Turpretim nodokļu parādi turpmāk tiks pārbaudīti divas nevis vienu reizi gadā, un parāda nomaksa komersantam būs jāveic trīs nevis deviņu mēnešu laikā kā līdz šim.

Gadījumos, ja noteiktajā periodā pārkāpums netiks novērsts, papildus obligātā iepirkuma tiesību atcelšanai komersantam būs jāatmaksā arī kopš brīdinājuma saņemšanas izmaksātais atbalsts.

Savukārt gadījumos, kad tiks konstatēta apzināta krāpniecība, piemēram, pie būtiskiem tehnoloģiskiem pārkāpumiem un neatbilstošu kurināmo resursu izmantošanas, ministrijai bez brīdinājuma būs pienākums lemt par obligātā iepirkuma tiesību atcelšanu.

Grozījumi noteikumos arī paredz, ka trīs mēnešu laikā pēc elektroenerģijas ražošanas sākšanas koģenerācijā komersantam būs jānoslēdz līgums ar elektroenerģijas publisko tirgotāju. Ja šāds līgums netiks noslēgts, komersants zaudēs tam piešķirtās tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un attiecīgi saņemt valsts atbalstu.

Tāpat līdz ar grozījumiem tiek noteikts uzstādāmās jaudas minimālais slieksnis. Tas nozīmē, ka komersantam, lai tas saglabātu elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesības, termiņā, kurā jāsāk elektroenerģijas ražošana koģenerācijā, sākotnēji uzstādītā jauda nedrīkstēs būt mazāka par 50% no izsniegtā lēmuma par elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesību piešķiršanu norādītās plānotās uzstādāmās jaudas.

EM uzsver, ka ir konstatējusi gadījumus, kad komersanti uzstāda vairākas reizes mazāku elektrisko jaudu, nekā norādīts to iesniegumos elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesību iegūšanai. Arī gadījumā, ja netiks izpildīts šis nosacījums, komersants zaudēs tam piešķirtās tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.

Lai precīzāk prognozētu nākotnes obligātās iepirkuma komponentes (OIK) mehānisma izmaksas un samazinātu iespēju, ka šobrīd neizmantotā atļautā jaudas un elektroenerģijas iepirkuma apjoma daļa rada papildu izmaksas obligātā iepirkuma ietvaros nākotnē, paredzēts noteikt piešķirtā elektroenerģijas iepirkuma apjoma samazinājumu atbilstoši faktiski uzstādītajai jaudai.

Lai nepieļautu MK noteikumu prasību pārkāpšanu, grozījumi paredz, ka trīs gadu periodā komersantam maksimāli pieļaujams saņemt trīs brīdinājumus. Saņemot ceturto brīdinājumu, tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros tiks atceltas.

Tāpat grozījumi paredz, ka komersantam no 2020. gada 1. janvāra jānodrošina siltumenerģijas efektīva izmantošana 70% apmērā, bet no 2021. gada 1. janvāra 90% apmērā, bet elektroenerģijas pašpatēriņš jānodrošina no 2019. gada 1. jūlija.

Līdz ar grozījumu spēkā stāšanos AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" veiks vienreizēju visu – aptuveni 400 elektrostaciju, kuras pārdod saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, pārbaudi. Staciju apsekojuma ietvaros tiks pārbaudīta to atbilstība normatīvajam regulējumam un novērtēta koģenerācijas elektrostaciju darbības atbilstība lietderīgās siltumenerģijas pieprasījumam.

Jau ziņots, ka pirmdien valdošās koalīcijas partijas atbalstīja ieceri par darba grupas izveidi, kurai līdz 1. augustam būtu jāizstrādā rīcības plāns OIK atcelšanai. Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) iepriekš žurnālistiem sacīja: lai arī partneri vienojušies izveidot darba grupu, ekonomikas ministra Arvila Ašeradena (V) ierosinājums tiks precizēts, tāpēc šo jautājumu valdība skatīs pēc nedēļas.

Kā vēstīts, jautājums par OIK aktualizējās pēc tam, kad izskanēja ziņas par atsevišķu koģenerācijas elektrostaciju neatbilstību MK noteikumu prasībām. Līdz marta sākumam EM atcēlusi atļaujas pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros kopumā 21 koģenerācijas elektrostacijai.