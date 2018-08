no vietējos dārzos, dravās vai savvaļā iegūtiem augu produktiem,

Deputāts Armands Krauze (ZZS) norādīja, ka pašreizējais regulējums mazajām alkoholisko dzērienu darītavām ļauj nomāt vai patapināt zemi ārvalstīs un no iegūtās produkcijas izgatavot alkoholiskos dzērienus Latvijā, taču piedāvātais priekšlikums nodrošinās, ka ražošanā izmanto tikai Latvijā audzētas izejvielas.

Komisijas priekšsēdētājs Romāns Naudiņš (VL-TB/LNNK) skaidroja, ka līdz šim komersanti nereti augļus un ogas ieveda no ārvalstīm un no tiem ražotus vīnus uzdeva par Latvijā ražotiem no vietējām izejvielām. "Grozījumi likumā novērsīs šādas negodīgas situācijas," viņš sacīja.

Tāpat komisija atbalstīja Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras rosināto priekšlikumu saistībā ar administratīvo pārkāpumu procesu, ka par alkoholisko dzērienu realizēšanu, kā arī prasību attiecībā uz iepakojumu neievērošanu piemēros brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 140 naudas soda vienībām jeb 700 eiro, bet juridiskajām personām - līdz 1420 naudas soda vienībām jeb 7100 eiro.