"Joprojām nav atrisināts jautājums par dabas gāzes pieskaitīšanas pie atjaunojamajiem energoresursiem (AER) un rezultātā OIK [obligātās iepirkuma komponentes - aut.] maksājumu veikšanas par elektrības ražošanu TEC. Tāpēc prasām šo fosilo koģenerāciju visos veidos izslēgt no MK Nr. 221 noteikumiem," paudis LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs.

Tāpat LOSP prasa, lai OIK atcelšanas gadījumā biogāzes koģenerācija no mēsliem un atkritumiem tiktu kompensēts no siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas fondiem.

Jau ziņots, ka valdība otrdien atbalstīja Ekonomikas ministrijas (EM) rosinātos grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos, kas paredz pastiprināt uzraudzību pret krāpniecību ar obligātā iepirkuma komponentes (OIK) atļaujām.

MK atbalstīja grozījumus noteikumos par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā un noteikumos par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību.

LOSP pauž cerību, ka grozījumi MK noteikumos nodrošinās EM kontroles grupas konstruktīvu darbu un tiks izskausti tiešām būtiski koģenerācijas staciju darbības pārkāpumi, neradot pārmērīgu slogu atbildīgi strādājošām stacijām.

"Šajā saistībā apelējām pie veselā saprāta, ka MK Nr. 262 noteikumu saistībā nodrošināt siltuma ražošanu sākot ar 2019. gadu ir neiespējami, ja šo noteikumu sākuma prasībās tas vispār no Valdības puses netika prasīts. Izdevās panākt, ka siltuma ražošana jānodrošina no 2020. gada 70% apmērā un no 2021. gada 90% apmērā. Lai nerastos pārpratumi kontroles procesā, MK grozījumos tika noformulēti tie pārkāpumi, par kuriem piemēro brīdinājumu un aptur OIK izmaksu. Līdz šim tiešām bija absurda situācija, kas mudināja komersantus meklēt risinājumus, lai pašu saimniecībās siltums un elektroenerģija tiktu ieskaitīti lietderīgi patērētajā sadaļā. Tagad tas ir novērsts," situāciju skaidroja LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis.