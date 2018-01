Gandrīz trīs ceturtdaļas jeb 73% Latvijas uzņēmēju uzskata, ka viņu pārstāvētajā nozarē ēnu ekonomikas apjoms ir mazs vai nav vispār, turklāt ēnu ekonomika ir ar tendenci samazināties – liecina " Citadele Index " pētījums, kurā aptaujāti 750 uzņēmumu īpašnieki un to vadītāji. Tomēr, pēc uzņēmēju domām, jaunās nodokļu reformas ietekme uz ēnu ekonomikas īpatsvaru Latvijā būs neliela.

No pētījumā aptaujātajiem uzņēmējiem 60% uzskata, ka viņu pārstāvētajā nozarē ēnu ekonomikas apjoms ir drīzāk mazs vai ļoti mazs. 13% uzņēmēju domā, ka viņu pārstāvētajā nozarē vispār nav ēnu ekonomikas. Savukārt 23% uzskata, ka viņu nozarē ēnu ekonomika ir drīzāk liela vai ļoti liela.

Salīdzinot ar pērn pavasarī veiktu aptauju, pagājušā gada nogales aptaujā par 18% vairāk uzņēmēju pauda uzskatu, ka ēnu ekonomikas apjoms viņu nozarē ir mazs vai tā nav vispār. Un par 5% mazāk uzņēmēju uzskata, ka viņu nozarē ēnu ekonomika ir liela.

No visiem aptaujātajiem visoptimistiskākie ir pakalpojumu nozares un ražošanas nozares uzņēmumu vadītāji vai īpašnieki – no viņiem attiecīgi 71% un 65% atzina, ka ēnu ekonomikas apjoms viņu nozarē ir mazs vai nozarē vispār nav ēnu ekonomikas. Savukārt ēnu ekonomiku kā lielu visbiežāk vērtē tirdzniecības uzņēmumi (30%).

Uz jautājumu, vai ēnu ekonomika palielinās, nemainās vai samazinās, 46% atzina, ka ēnu ekonomikas apjoms nemainās. 30% uzskata, ka tas samazinās, savukārt 6% vērtē, ka ēnu ekonomika palielinās.

Ēnu ekonomikas samazināšanos visvairāk novērojuši būvnieki (46%), pārējo nozaru pārstāvji lielākoties vērtē, ka tās apjoms ir nemainīgs. Reģionu griezumā lielāko ēnu ekonomikas samazinājumu novērojuši Pierīgā strādājošie uzņēmēji (38%), savukārt visvairāk ēnu ekonomikas palielināšanos novērojuši uzņēmēji Kurzemē (12%).

Uzņēmēju uzskati par to, kā Finanšu ministrijas jaunā nodokļu reforma varētu ietekmēt ēnu ekonomikas īpatsvaru Latvijas ekonomikā, vēl 2017. gada pavasarī bija pozitīvāki nekā 2017. gada nogalē. Kamēr pavasarī 37% aptaujāto uzņēmēju uzskatīja, ka šī reforma ēnu ekonomiku samazinās, tad tagad 45% uzņēmēju domā, ka reforma ēnu ekonomiku nemainīs, savukārt, ka reforma to samazinās, domā 24%. To, ka nodokļu reforma atnesīs ēnu ekonomikas pieaugumu, pavasarī prognozēja 11% uzņēmēji, bet 2017. gada nogalē – 16%.

2017. gada noslēdzošais "Citadele Index" pētījums liecina, ka pēc četru gadu pārtraukuma optimisms novērojams visās Latvijas uzņēmējdarbības nozarēs. Uzņēmēji ir pozitīvi noskaņoti gan par ekonomiku valstī, gan savām finansēm.

"Citadele Index" pētījums tiek veikts kopš 2004. gada. Katru ceturksni tiek aptaujāti 750 uzņēmumu īpašnieki un to vadītāji. Aptauju un datu apkopojumu nodrošina tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS. Pētījumā savu viedokli pauduši ražotāji, tirgotāji, būvnieki un pakalpojumu sniedzēji no visiem Latvijas reģioniem.