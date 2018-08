AS " Conexus Baltic Grid " ("Conexus") apstiprinājusi to daļu no izsoles par dabasgāzes uzglabāšanu Inčukalna pazemes krātuvē 2018.-2019. gadā iesniegtajiem piedāvājumiem, kuras izdevumus Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ( SPRK ) iepriekš atzina par pamatotiem, pavēstīja uzņēmuma pārstāve Dace Baltābola.