Veiktās pārbaudes tirdzniecības vietās ļāva VID saskatīt reālo situāciju nozarē, norādīja Kārkliņa-Ādmine, piebilstot, ka 94% gadījumu tika konstatēti pārkāpumi. "Šis rādītājs faktiski iezīmē to, ka kases aparātu reforma noris smagnēji. Ja no 821 komersanta tikai 67 lieto jaunajiem noteikumi atbilstošas iekārtas, tas ir tālu no gaidītā rezultāta. Turklāt šī situācija nav taisnīga pret tiem, kas ieguldīja līdzekļus un iekārtas nomainīja laicīgi," sacīja Kārkliņa-Ādmine.

Viņa informēja, ka patlaban notiek diskusijas ar kases aparātu sertificēšanā un apkalpošanā iesaistītajām pusēm, lai maksimāli ātri rastu kompromisu, un uzņēmējiem būtu skaidrība, kā rīkoties.

"Līdz tam mēs uzņēmējus konsultēsim, sankcijas tiks piemērotas vien tādā gadījumā, ja komersants atkārtoti ignorēs mūsu norādes un apzināti pārkāps kases aparātu lietošanas nosacījumus," sacīja Kārkliņa-Ādmine.

Jau ziņots, ka VID šā gada jūnijā dažādās tirdzniecības vietās Latvijā veica preventīva rakstura pārbaudes, pārbaudot 821 komersantu un 94% gadījumu konstatēja pārkāpumus.

Vien nelielā daļā no pārbaudītajām tirdzniecības vietām tika lietoti kases aparāti un kases sistēmas, kas atbilst tehniskajām prasībām, informēja VID. Vairumā jeb 754 gadījumos iekārtas jaunajiem noteikumiem neatbilda.

44 gadījumos VID darbinieki fiksēja, ka komersants nereģistrē visus pirkumus. Apmēram tikpat daudzos gadījumos tika secināts, ka kases aparātā esošā nauda nesakrīt ar kontroles izdrukās norādīto. Bija arī vairāki citi pārkāpumi, to skaitā deviņos gadījumos ar veikala pārdevēju nebija noslēgts darba līgums.