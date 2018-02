Par minētajiem noteikumiem pirmdien, 5. februārī, spriedīs Ministru kabineta komiteja.

Patlaban publiskai personai piederošas zemes nomas maksa ir 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. Taču FM rosina no 2019. gada 1. janvāra palielināt nomas maksu līdz 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā vai 4,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, ja nomnieks apbūvētajā zemesgabalā veic saimniecisko darbību un samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējas kā komercdarbības atbalsts.

Šāda prasība attieksies arī uz noteiktiem publiskas personas piederoša vai piekrītošā neapbūvēta zemesgabala vai tā daļas nomas izņēmuma gadījumiem, un neizpirkto pilsētu zemi.

Noteikumi arī paredz palielināt publiskas personas piederoša vai piekrītoša zemesgabala vai tā daļas minimālo nomas maksu gadā līdz 40 eiro līdzšinējo 28 eiro vietā.

Tajā pašā laikā noteikumi paredz, kādos gadījumos varēs samazināt apbūvēta zemesgabala nomas maksu par 50% vai pat par 90%. Zemes nomas maksu varēs samazināt par 50%, ja nomniekam ir pirmā invaliditātes grupa, vai tā aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai vismaz trīs nepilngadīgi bērni vai pilngadīgas personas, kas nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, nav darba tiesiskajās attiecībās un uz zemesgabala esošā būve ir deklarēta kā to dzīvesvieta.

Tāpat paredzēts, ka nomas maksas samazinājumu 50% vai 90% apmērā varēs saņemt, ja nomnieka nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa vai tā kompensācijas maksājumu parāds par attiecīgo apbūvēto zemesgabalu nav lielāks par 50 eiro un ja nomnieks apbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificētos kā komercdarbības atbalsts.

Nomas maksas samazinājums ir attiecināms arī uz neizpirktās pilsētu zemes iznomāšanu.

Plānots, ka noteikumi stāsies spēkā šā gada 1. martā.