"Tie ir 33 uzņēmumi, 497 miljoni eiro, kas ir pieteiktās investīcijas. Cik faktiskās investīcijas būs, to mēs redzēsim laika gaitā," portālam "Delfi" skaidroja Soms, piebilstot, ka atbalstāmā investīciju projekta statusa saņemšana vēl nenozīmē atlaides piešķiršanu – tā tiek piemērota tikai pēc projekta pabeigšanas, kad īpaši izveidota komisija izvērtējusi, vai izdarīts viss pirms projekta realizācijas solītais.

Jau ziņots, ka šī gada sākumā valdība lēma piešķirt atbalstāmā investīciju projekta statusu uzņēmumam "Līgo auto'' jaunas bērza saplākšņa rūpnīcas izveidei. Projekta ietvaros uzņēmumam būs iespējams piemērot 11,39 miljonu UIN atlaidi. Atlaidi "Līgo auto" varēs saņemt, ja sekmīgi pabeigs projektu, kurā sākotnējais ilgtermiņa ieguldījums lēšams 45,58 miljonu eiro apmērā (attiecināmās izmaksas), savukārt valdības atbalstītā nodokļu atlaide – 25% apmērā no sākotnējās ilgtermiņa ieguldījuma summas.

Atbalstāmā investīciju projekta statuss šo gadu laikā piešķirts projektiem ļoti dažādās nozarēs – pārtikas rūpniecībā, loģistikā, metālapstrādē, tekstilrūpniecībā un citās. Kopumā šie 33 uzņēmumi solījuši nodrošināt 1347 darbvietas. Soms gan uzsver, ka liela daļa projektu ir automatizācijas projekti, proti, jaunas ražotnes, vai esošo modernizācija. ''Tas arī nereti ietver, ka darbinieki ir vajadzīgi mazāk, bet tie, kas ir vajadzīgi, ir augstāk apmaksāti darbinieki,'' klāstīja Soms.

Līdz šim pie atlaides reāli tikuši seši uzņēmumi, un vēl vairāki ir iesnieguši gala ziņojumus par projekta pabeigšanu, kas vēl jāvērtē komisijai, pauda EM Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Uzņēmējdarbības vides nodaļas vecākā referente Sigita Siliņa. Saskaņā ar viņas pausto, atlaidi piemērot var: AS "Dobeles dzirnavnieks'', AS "Tērvetes AL", SIA "L-Ekspresis", AS "Latvijas Finieris", SIA "Cross Timber Systems", AS "Rīgas Elektromašīnbūves rūpnīca".

Tiesa, ne visiem 33 uzņēmumiem izdevies projektus novest līdz plānotajam rezultātam, pastāstīja Soms: "Ir atsevišķi, kurus zinām, kuri ir atkrituši, bet viņi nav paziņojuši. Ir arī kāds paziņojis, un kādam arī ir finanšu grūtības."

Vaicāts par to, kā nākas, ka atbalstāmo investīciju projekta statuss var tikt piešķirts uzņēmumam, kas plāno realizēt projektu nozarē, kurā līdz šim nav darbojies un investēt līdzekļus, kas pat 45 reizes pārsniedz gada apgrozījumu, Soms, atbildēja, ka "šis mehānisms nevērtē ticību". Būtiskākais esot rūpīgi izstrādāts biznesa plāns, kas atbilst tirgus tendencēm. "Tajā brīdī, kad [projekts – aut.] ir atbalstīts, tā jau ir tālāk ir uzņēmuma iespēja, ja tas nerealizēs projektu, tad būs žēl, bet tā būs uzņēmuma palaista iespēja. Ja tas būs realizējis projektu, tad mēs būsim priecīgi, jo būs bijušas investīcijas, būs jauns ražotājs Latvijā, kurš taisās daudz eksportēt. Tā kā mēs neriskējam un nedod finansējumu iepriekš, mums nav riska no valsts puses, līdz ar to mums nav jāvērtē iekšējās sajūtas par to, vai mēs tam projektam noticam, vai nē."

Likums paredz piemērot UIN atlaidi par investīciju summu, kas pārsniedz 10 miljonus eiro. Ja sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa ir līdz 50 miljoniem eiro, tad UIN atlaidi var piemērot 25% apmērā, ja sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa ir no 50 līdz 100 miljoniem eiro, tad 15% apmērā, bet ja sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa pārsniedz 100 miljonus eiro, tad 11,9% apmērā, un, ja MK ir pieņēmis lēmumu par atbalstāmo investīciju projekta atbalstīšanu un Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par atbalstāmo investīciju projekta saderīgumu ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

Lai uzņēmums iegūtu tiesības piemērot UIN atlaidi, sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem ir jābūt veiktiem, lai izveidotu jaunu uzņēmējdarbības vietu, palielinātu ražošanas vai pakalpojumu jaudu, uzsāktu tādas jaunas produkcijas ražošanu, kādu nodokļa maksātājs iepriekš nav ražojis, vai būtiski mainītu ražošanas procesu.

Lēmumu par atbalstāmā investīciju projekta atbalstu pieņem MK, ņemot vērā EM izveidotās komisijas izvērtējumu par projekta paredzamo ietekmi uz valsts ekonomiku.