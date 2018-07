Uzņēmumu samaksātie darbaspēka nodokļi – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) un iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) – attiecināti uz vienu darbinieku, ļauj novērtēt, cik dāsni darba devēji maksā nodokļus par saviem darbiniekiem un netieši spriest par atalgojuma līmeni pašā uzņēmumā.

Vērtējot IIN un VSAOI uz vienu darbinieku 2017. gadā, vieni no dāsnākajiem darba devējiem Latvijā ir Krievijas kapitāla, savstarpēji saistītie uzņēmumi – "Uralkali Trading" un "Uralchem Trading". Abi uzņēmumi ir vieni no lielākajiem Latvijā pēc apgrozījuma, piemēram, "Uralkali Trading" apgrozījums (15.07.2015.-31.12.2016.) bija 1,8 miljardi eiro, peļņa – gandrīz 13 miljoni eiro, savukārt "Uralchem Trading" 2016. gadā apgrozīja 778,4 miljonus eiro un nopelnīja 9,8 miljonus eiro, liecina "crediweb.lv" dati.

"Uralkali Trading" pieder Krievijas kālija minerālmēslu ražotājam "Uralkaļij" ("Уралкалий"), kas savukārt pieder Krievijas miljardiera Mihaila Prohorova investīciju uzņēmumam "Onexim" – 21,75%, Krievijas minerālmēslu ražotājam "Uralhim" ("Уралхим") – 19,99%, Ķīnas valsts investīciju fondam "Chengdong Investment Corporation" – 12,50% un 45,76% akciju atrodas brīvajā tirdzniecībā.

99,99% "Uralhim" kapitāldaļu pieder Kiprā reģistrētam uzņēmumam "Uralchem Holding", kura lielākais akcionārs ir Krievijas miljardieris Dmitrijs Mazepins. "Uralhim" Latvijā pilnībā un daļēji pieder vairāki uzņēmumi – "Uralchem Trading", "Riga Fertilizer Terminal", "Ventamonjaks" un "Despina Capital".

Pārstāv IT un farmācijas nozares

Nav pārsteigums, ka vieni no dāsnākajiem darba devējiem pārstāv IT, elektronikas nozari. Piemēram, "Microsoft Latvia", kura vārds neprasa komentārus, "Forticom", kas ir "Mail.ru" grupas uzņēmums. Savulaik uzņēmumam piederēja portāls "one.lv", bet šobrīd tas kūrē populāro portālu "OK.ru" (iepriekš "Одноклассники"). Tāpat augstās vietās atrodas elektrotehnikas ražotāju milžu pārstāvniecības Latvijā – "Samsung Electronics Baltics", "LG Electronics Latvia", "Alcatel-Lucent Baltics" u.c.

Būtiskā skaitā lielo darbaspēka nodokļu saraksta augšgalā atrodami farmācijas nozares uzņēmumi. Tā "Tradintek" ir "GE Medical Systems" – amerikāņu konglomerāta "GE Healthcare" – pārstāvis Latvijā, uzņēmuma īpašnieks ir lietuvietis Vids Morkūns. 2017. gadā "Tradintek" apgrozījums bija 8,1 miljons eiro, peļņa – 612,6 tūkstoši eiro, liecina "crediweb.lv" dati. Arī tādi zāļu ražotāji kā "Kalceks", starptautisko farmācijas kompāniju pārstāvniecības – "Roche Latvija", "Pfizer Luxembourg Sarl", "Bayer", "AbbVie" ir vieni no lielākajiem darbaspēka nodokļu maksātājiem, rēķinot uz vienu darbinieku.

Darbojas starptautiskos tirgos

Vērtējot pēc īpašnieku struktūras, redzams, ka gandrīz visi saraksta augšgala uzņēmumi pilnībā vai daļēji pieder ārvalstu kompānijām un uzņēmējiem. Uz šāda fona izceļas uzņēmums "Rīgas karte", kas pieder pašvaldības uzņēmumam "Rīgas satiksme" – 51% un Francijas kompānijai "Xerox Business Solutions" – 49%. 2016. gadā uzņēmums apgrozīja 20,0 miljonus eiro un nopelnīja 2,5 miljonus eiro. "Rīgas kartes" valdē strādā Ēriks Fransuā Morizūrs, Aleksandrs Brandavs un Pāvels Tulovskis, liecina "crediweb.lv" dati.

Vēl viena nozare, kuras atsevišķi uzņēmumi maksā vērā ņemamus darbaspēka nodokļus, ir transporta pakalpojumu un loģistikas joma. Te jāmin "LSC", kas ir "Latvijas kuģniecības" meitas uzņēmums, arī pati "Latvijas kuģniecība".

Lielākoties visus šos uzņēmumus raksturo gan stabils un augošs apgrozījums, gan samērā augsta rentabilitāte, kas attiecīgi dod iespēju labi atalgot darbiniekus. Vienlaikus nākas secināt, ka vairumā gadījumu šie uzņēmumi pilnībā vai daļēji ir ārvalstu kapitāla, kā arī darbojas starptautiskos tirgos.

Lai arī, protams, VSAOI un IIN precīzi neatspoguļo vidējo darba ņēmēju ienākumu līmeni, tomēr to apjoms, rēķinot uz vienu darbinieku gada laikā, ļauj novērtēt un salīdzināt dažādus uzņēmumus pēc tā, cik rūpīgi un dāsni darba devēji maksā nodokļus par saviem darbiniekiem. Tā kā IIN un VSAOI veido noteiktu procentu no algas, to nomaksātais apjoms lielā mērā korelē ar darbinieku atalgojumu – jo lielāki nodokļi tiek maksāti, jo attiecīgi lielāks ir atalgojums, vienlaikus precīzi aprēķini nav iespējami tādu faktoru dēļ kā, piemēram, neapliekamais minimums un atvieglojumi, kas katram darba ņēmējam ir atšķirīgs, darba ņēmēja statuss – pensionārs, cilvēks ar invaliditāti u.tml., kā arī vai darba devējs ir nomaksājis darbaspēka nodokļus pilnā apmērā un tam nav nodokļu parādu utt.

2017. gadā VSAOI vispārējā likme bija 34,09%, no kuriem 10,05% maksāja darba ņēmējs, 23,59% – darba devējs, darba ņēmējiem pensijas vecumā – 29,73%. IIN pērn bija 23% no darba algas. Nodokļu reformas ietvaros no šā gada sākuma likmju piemērošana ir kļuvusi niansētāka, mērķējot uz nodokļu progresivitāti. Piemēram, IIN likme ienākumiem līdz 20 tūkstošiem eiro gadā – 20%, no 20 līdz 55 tūkstošiem eiro – 23%; virs 55 tūkstošiem eiro – 31,4%, ir mainījies arī VSAOI likmju sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju.

Tai pašā laikā jo mazāks darbinieku skaits uzņēmumā, jo procentuāli lielāku daļu veido tā vadība, kurai atalgojums tradicionāli ir augstāks nekā pārējiem darbiniekiem, līdz ar to pie mazāka darbinieku skaita samaksātie darbaspēka nodokļi vidēji ir augstāki. Tāpat būtiska nozīme ir nozarei, kurā darbojas uzņēmums, kā arī tirgiem, kuros tas strādā. Salīdzinājumam, "Uralkali Trading" VSAOI uz vienu darbinieku 2017. gadā veidoja 50,31 tūkstoti eiro, IIN – 30,62 tūkstošus eiro, "Samsung Electronics Baltics" – VSAOI – 22,11 tūkstoši, IIN – 12,59 tūkstoši, "Twino" – VSAOI – 14,07 tūkstoši, IIN – 8,29 tūkstoši, "Rimi Latvia" – VSAOI – 2,60 tūkstoši, IIN – 1,25 tūkstoši.