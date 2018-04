Vaicāta par IIN ieņēmumu plāna izpildi, Pelēkā sacīja, ka atmaksātā summa ir tā nauda, kas "iet pretējā virzienā", taču arī nodokļa ieņēmumu plāns pildās pietiekami labi – plāna izpilde tiek prognozēta 98% līdz 99% apmērā.

Pelēkā sacīja, ka pirmajā ceturksnī budžeta ieņēmumi ir par 10 % lielāki nekā šajā laikā pērn. Tā kā ir mēneša sākums, tad VID precīzus datus vēl apkopo.

Pēc viņas teiktā, vislabāk pildās pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa iekasēšanas plāns, turklāt ļoti iepriecinoši ir, ka labi pildās valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksu ieņēmumu plāns.

Kā ziņots, VID dati liecina, ka gada ienākumu deklarācija par 2017. gadā gūtajiem ienākumiem laikā no 2018. gada 1. marta līdz 1.jūnijam obligāti jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri ir veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības) vai ir guvuši ienākumus ārvalstīs, tajā skaitā jūrnieki, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot gadījumu, ja nodokļa maksātājs ir saņēmis algota darba ienākumus, kas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli.

Deklarācija obligāti jāiesniedz tiem, kuri ir guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2017.gadā pārsniedza 4000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas), tiem, kuri ir guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10 % nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no dividendēm, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā).

Tāpat obligāti deklarācija jāiesniedz tiem, ir guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tai skaitā no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

VID atgādina, ka tām fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, Gada ienākumu deklarācija obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID EDS.

Savukārt iedzīvotāji, kuriem gada ienākumu deklarācijas iesniegšana nav obligāta, deklarāciju par pagājušo gadu var iesniegt jebkurā laikā līdz pat 2021. gada 16. jūnijam, sākot ar šī gada 1.martu. Savukārt, personas, kurām gada ienākumu deklarācija jāsniedz obligāti, aicinātas to iesniegt laikā no 2018. gada 1.marta līdz 1.jūnijam.

Brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju var iesniegt iedzīvotāji, kuri neveic nekāda veida saimniecisko darbību un vēlas iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2017. gadu, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto IIN par attaisnotajiem izdevumiem un to nodokļa pārmaksu, kas izveidosies, piemērojot diferencēto neapliekamo minimumu.

Šogad deklarācijas iesniegšanas un attaisnoto izdevumu atmaksas nosacījumi ir tādi paši kā pērn.

Tāpat visa 2018. gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 2015. un 2016.gadu, bet līdz 2018. gada 16.jūnijam – vēl arī par 2014. gadu.

VID aicina ikvienu nodokļu maksātāju iesniegt deklarāciju elektroniski, izmantojot VID EDS.