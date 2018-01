"Bageti apskauž visā pasaulē," teicis Makrons, paužot atbalstu nacionālās beķeru asociācijas sagatavotajam pieteikumam par bagetes iekļaušanu UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā, kura mērķis ir pasargāt tradīcijas no globalizācijas.

Pieteikumā tiek uzsvērts, ka sarakstā jānostiprina ne vien bagetes nosaukums un forma, bet arī recepte un sastāvdaļas. "Jāsaglabā izcilība un meistarība, tādēļ tā jāiekļauj mantojuma sarakstā," pēc tikšanās ar maiznieka aroda meistariem radio teicis Makrons.

Francijas maizniekus uz šādu soli pamudinājis UNESCO pērn pieņemtais lēmums sarakstā iekļaut Neapoles picu.

"Kad redzu lielveikalos pieejamās maizes kvalitāti, nav iespējams nesadusmoties," paudis maiznīcu konfederācijas prezidents Dominiks Anhats, "maize ir saldēta, daļa no tās vesta no Rumānijas vai kas zina, no kurienes, nekas netiek darīts saskaņā ar mākslu."

UNESCO pārstāvji ik gadu sanāk kopā, lai vērtētu dažnedažādus pieteikumus no visas pasaules. Šajā sarakstā tiek iekļautas dažādas tradīcijas, tostarp, amatnieku darbs, mūzika, dejas un virtuves. Sarakstā savulaik iekļauta joga, spāņu flamenko, alus kultūra Beļģijā un daudzas citas tradīcijas.