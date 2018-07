Austrumu slimnīcas gada pārskata vadības ziņojumā skaidrots, ka zaudējumi 2017. gadā palielinājās, jo pērn slimnīca nesaņēma dotāciju valsts galvotā kredīta atmaksai 1,602 miljonu eiro apmērā, kā arī par 0,5 miljoniem eiro tika samazināts kompensācijas maksājums par diagnožu grupu finansēšanas modeļa ieviešanu. Pagājušajā gadā arī mainījušies finanšu nosacījumi līgumā ar Nacionālo veselības dienestu, kā rezultātā stacionāro pakalpojumu veiktais darbs, aprēķināts pēc faktiski veiktām gultu dienām un manipulācijām, bija par 0,6 miljoniem eiro lielāks par saņemto finansējumu.

Austrumu slimnīcas neto apgrozījums 2017. gadā bija 99,460 miljoni eiro, kas bija par 4,1% vairāk nekā 2016. gadā.

Slimnīcas ieņēmumi no medicīnas pakalpojumiem veidoja 92,753 miljonus eiro, ieņēmumi no rezidentu apmācības – 2,855 miljonus eiro, ieņēmumi no telpu nomas – 450 tūkstošus eiro. Pārējie saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi 2017. gadā bija 1,114 miljoni eiro, savukārt dotācijas veidoja 2,288 miljonus eiro.

Papildus neto apgrozījumam pagājušajā gadā ievērojami pieauguši slimnīcas pārējie ienākumi, un konkrēti – dāvinājumi un ziedojumi. Austrumu slimnīcas gada pārskats liecina, ka kopējie pārējie ienākumi 2017. gadā bija 25,952 miljoni eiro, no tiem – dāvinājumi un ziedojumi veidoja 23,965 miljonus eiro. Salīdzinot ar 2016. gadu, dāvinājumi un ziedojumi pieauguši par 17,065 miljoniem eiro. 2016. gadā slimnīcas pārējie ienākumi bija 10,346 miljoni eiro.

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pagājušajā gadā sniedza veselības aprūpes pakalpojumus 69 044 stacionāri ārstētiem pacientiem, kas bija par 1 884 pacientiem jeb 2,7% mazāk nekā 2016. gadā, un nodrošināja 524 752 ambulatoros izmeklējumus/epizodes, kas bija par 46 513 jeb 9,7% vairāk nekā gadu iepriekš.

Slimnīcas stacionāros “Gaiļezers”, “Biķernieki”, “Latvijas Onkoloģijas centrs”, “Latvijas Infektoloģijas centrs”, “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” un Patoloģijas centrā pagājušajā gadā strādāja 4236 darbinieki.

2017. gada Austrumu slimnīca veica iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 22,527 miljonu eiro apmērā.

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” reģistrēta 2007. gadā, un tā ir lielākā un stratēģiski nozīmīgākā daudzprofilu ārstniecības iestāde Latvijā. Tās vienīgā īpašniece ir Veselības ministrija. Slimnīcas pamatkapitāls ir 28 410 502 eiro

2016. gadā SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” neto apgrozījums pēc korekcijas bija 95,538 miljoni eiro, savukārt tās zaudējumi bija 3,046 miljoni eiro.