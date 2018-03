Tādējādi novērsts iespējamais obligātās iepirkuma komponentes (OIK) kopējās izmaksu pieaugums turpmākajos 10 gados par aptuveni 34,2 miljoniem eiro, atzīmē EM pārstāve.

No OIK skandālā iesaistītās "Rīgas enerģija" 66% pieder SIA "MP Holdings", no kuras savukārt 53,79% pieder SIA "Profs Real Estate", kas līdzīgās daļās pieder Māra Martinsona bērniem Monai un Mārcim Martinsoniem, bet 46,21% - Pēterim Dzirkalam. Vēl 34% "Rīgas enerģijas" pieder SIA "Venture Capital", no kuras 66,67% pieder SIA "Annas Dzirnavas", kas pieder Ievai Jakobijai, bet 33,33% - SIA "PowerHeat", kas pieder Līgai Šaplakai.

EM pārstāve skaidro, ka SIA "Rīgas enerģija" atļauja pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros atcelta, jo konstatēts, ka elektroenerģijas ražošana koģenerācijā noteiktajā termiņā atbilstoši normatīvo aktu prasībām nav uzsākta. Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka līdz brīdim, kad koģenerācijas stacijai bija jāuzsāk ražošana, tā kā iekārtu kopums nebija gatava ekspluatācijai.

Ja elektroenerģijas ražotājs nepārdod elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, tam ir tiesības darboties brīvā tirgus apstākļos un vienoties ar jebkuru elektroenerģijas tirgotāju par elektroenerģijas pārdošanu par vienošanās cenu, atgādina Baltbārde. Tāpat ražotājs koģenerācijas stacijā var turpināt ražot un pārdot arī siltumenerģiju, par cenu vienojoties ar siltumenerģijas pircēju un lietotāju.

Līdz ar to kopumā līdz šim ministrija atcēlusi atļaujas 18 elektrostacijām, kas ļāvis novērst iespējamo OIK kopējo izmaksu pieaugumu turpmākajos 10 gados par aptuveni 301,2 miljoniem eiro.

Jau ziņots, ka 2017. gada decembrī atļaujas tika atceltas trim elektrostacijām - SIA "Elektro Rīdzene" Cēsu novadā, SIA "ENERGO FORTIS" Līvānu novadā un SIA "E Strenči" Strenču novadā. Savukārt šogad atļaujas atceltas elektrostacijām SIA "Madonas Eko" Madonas novadā, SIA "Eiro-Āzijas investīciju aģentūra" Alūksnes novadā, SIA "EVOKEM" Līvānu novadā, SIA "M Parks" Amatas novadā, SIA "Eco Latvis" Tukuma novadā, SIA "Baltekogen" trīs elektrostacijām Raunas novadā, Kārsavas novadā un Ludzas novadā, SIA "Tektus" Amatas novadā, SIA "Digne" Vecumnieku novadā, SIA "ATAUGA-G" Olaines novadā, SIA "Krustpils AER" Krustpils novadā, SIA "Pellets Energy" Talsu novadā un SIA "E Seda" stacijai Strenču novadā.

Jau vēstīts, ka Ekonomikas ministrija, pēc publiski izskanējušās informācijas par atsevišķu koģenerācijas elektrostaciju neatbilstību Ministru kabineta noteikumu prasībām, sāka pārbaudes vairākos desmitos koģenerācijas elektrostacijās, analizējot būvvalžu, ministrijas, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un "Sadales tīkla" rīcībā esošo informāciju un pieprasot skaidrojumus komersantiem.

Šogad plānots veikt arī vispusīgu obligātā iepirkuma komponentes (OIK) atļauju saņēmēju auditu, neatkarīgu ministrijas līdzšinējās faktiskās rīcības izvērtējumu, kā arī sistēmas izvērtējumu no ietekmes uz tautsaimniecību un izmaksu efektivitātes viedokļa.