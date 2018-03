Otrdien AS " Sadales tīkls " (ST) akcionāru sapulcē par uzņēmuma valdes locekļiem tika ievēlēti Jānis Kirkovalds, Baiba Priedīte, Inga Āboliņa un Raimonds Skrebs, savukārt valdes priekšsēdētāja amatā iecelts Sandis Jansons, portālam "Delfi" pastāstīja ST.

Valdes locekļi darbu sāks 3. aprīlī, viņu pilnvaru termiņš būs pieci gadi.

Jansons darbam ST valdē ir izvēlēts publiski izsludinātā kandidātu atlases konkursa rezultātā. Viņš izglītību ieguvis Latvijas Universitātē biznesa vadībā un Rīgas Ekonomikas augstskolā EMBA. Pēdējo desmit gadu laikā strādājis uzņēmumos: AS "Rīgas Dzirnavnieks", SIA "SBE Latvija", SIA "Magnum Medical" un SIA "LM Center".

Arī Kirkovalds izvēlēts publiski izsludinātā kandidātu atlases konkurā. Viņš skolojies Rīgas Tehniskajā universitātē, kur ieguvis bakalaura grādu elektrozinībās un inženiera – elektriķa kvalifikāciju elektroapgādes specialitātē. Kirkovaldam ir pieredze darbā ''Latvenergo'' koncernā kopš 1994. gada. Pēdējo desmit gadu laikā bijis arī AS "Augstsprieguma tīkls" valdes locekļa amatā, pēc tam AS "Latvijas elektriskie tīkli" valdes locekļa un attīstības direktora amatos, nodrošinot stratēģisku pārvades investīciju projektu realizēšanu.

Priedīte, Āboliņa un Skrebs valdes locekļu amatos tika apstiprināti atkārtoti.

AS "Sadales tīkls" ir AS "Latvenergo" meitassabiedrība, kas uztur un attīsta Latvijas elektrotīklu, nodrošinot elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam miljonam klientu objektu, aptverot ar savu pakalpojumu 99% no valsts teritorijas.