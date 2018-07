Koka un attīstības rotaļlietu tirgotājs SIA "Domiņas prāta spēles" rotaļlietu ražotnes izveidē plāno investēt 70 000 eiro, atklāja uzņēmuma dibinātājs un īpašnieks Modris Dzerkalis.

Taujāts par oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publiskoto paziņojumu par "Domiņas prāta spēļu" saimnieciskās darbības apturēšanu, Dzerkalis sacīja, ka šāds lēmums pieņemts, jo tiks paplašināta uzņēmuma darbība. Pēc viņa teikta, uzņēmums līdz šim nodarbojās ar koka rotaļlietu dizaina un prototipu izstrādi, tomēr lielā pieprasījuma dēļ, nolemts paplašināt uzņēmuma darbību rotaļlietu ražošanas segmentā.

Viņš atzīmēja, ka uzņēmums kopumā nodarbojas ar tehnisku darbu, izstrādājot mācību līdzekļus un materiālus, kas atbilst valsts izstrādātajiem izglītības un zinātnes metodikas principiem. Dzerkalis skaidroja, ka būtībā tas ir valsts darbs nodrošināt metodikai atbilstošus mācību līdzekļus, un "Domiņas prāta spēles" to dara par saviem līdzekļiem. Kaut arī uzņēmums no valsts puses izpelnījies atzinību par tā sniegto ieguldījumu bērnu izglītības jomā, uzņēmums līdz šim nav guvis finansiālu atbalstu no valsts puses tā attīstības veicināšanā. Ņemot vērā minēto, jaunās ražotnes pilnveidei plānots piesaistīt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) atbalstu.

Uzņēmuma īpašnieks norādīja, ka rotaļlietu ražošanai dibināts jauns uzņēmums, kurā ietilps arī eksperimentālais cehs. Ražotnes izveidē plānotais investīciju apmērs tiks izmantots iepakojumu izstrādei tipogrāfijā, tehnikas iegādē roku darba mazināšanai u.tml. Savukārt "Domiņas prāta spēles" nodarbosies ar rotaļlietu dizaina izstrādi. Taujāts, kā uzņēmuma saimnieciskās darbības apturēšana ietekmēs tam piederošo rotaļlietu veikalu, Dzerkalis norādīja, ka veikals netiks slēgts un turpinās darboties.

Viņš atzīmēja, ka uzņēmums ir pētījis tirgus piedāvājumu tādās valstīs kā Francija, Anglija un Vācija, kā arī Austrālija, bet tajās līdzīga piedāvājuma "Domiņas prāta spēlēm" ražotajām rotaļlietām nav. Līdz ar to patlaban tiek gatavota produkcija eksportam uz Franciju un Austrāliju, sacīja uzņēmuma īpašnieks.

SIA "Domiņas prāta spēles" dibināta 2014. gadā, un tās pamatkapitāls ir septiņi eiro. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Dzerkalis. "Domiņas prāta spēļu" apgrozījums 2016. gadā bija 9231 eiro, bet zaudējumi - 13 132 eiro, liecina informācija "Firmas.lv".