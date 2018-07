Maizes ceptuve SIA "Lāči" 2017. gadā palielinājusi apgrozījumu par 9,5%, salīdzinot ar 2016. gadu, līdz 8,140 miljoniem eiro, ziņo "Lursoft" "Klientu portfelis".

Savukārt uzņēmuma peļņa sarukusi par 20,7%, un pērn pēc nodokļu nomaksas bija 133 000 eiro.

"Lāči" gada pārskata vadības ziņojumā norāda, ka uzņēmuma darbība pērn bijusi veiksmīga. Peļņas samazinājums saistīts ar izejvielu cenu pieaugumu. Pagājušajā gadā "Lāči" ieņēmumi no maizes ražošanas bija 3,517 miljoni eiro, savukārt ieņēmumi no konditorejas bija 3,429 miljoni eiro. Uzņēmums arī guvis ieņēmumus no iepirkto preču tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas.

"Lāči" pagājušajā gadā piedalījies ES atbalsta projektos, atjaunoja ēkas un infrastruktūru, iegādājās jaunus pamatlīdzekļus, strādāja pie jaunu klientu piesaistes un jaunu eksporta tirgu apgūšanas, kā arī koriģēja pārdošanas cenas. "Lāči" arī aktīvi strādā pie jaunu produktu izstrādes un izslēdz no sortimenta neejošās vai peļņu nenesošās preces.

Uzņēmuma pērn vidēji nodarbināja 282 darbiniekus.

SIA "Lāči" dibināta 1995. gadā, un tās pamatdarbība ir maizes, kā arī svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 961 860 eiro un tā vienīgais īpašnieks ir Normunds Skauģis.

2016. gadā SIA "Lāči" apgrozījums bija 7,433 miljoni eiro, bet kompānijas peļņa pēc nodokļiem bija 167 000 eiro. Uzņēmums nodarbināja 282 darbiniekus un nodokļos Latvijas valsts budžetā iemaksāja 1,924 miljonus eiro.