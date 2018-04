Kā pirmo jaunā zīmola vēstnesi uzņēmums pieteicis ''Helio'' interaktīvo televīziju. No maija beigām līdzšinējo uzņēmuma interaktīvās televīzijas pakalpojumu pakāpeniski nomainīs ''Helio'' interaktīvā televīzija, kas būs pieejama gan televizorā, gan viedtālrunī un planšetē, gan vēlāk arī datorā. Visās vidēs skatītais saturs būs saistīts, piemēram, ja filma iesākta skatīties viedtālrunī, mājas TV ekrānā to varēs turpināt skatīties no vietas, kur skatītājs apstājies.

Saskaņā ar "Lattelecom" sniegto informāciju šobrīd ''Helio'' ietilpst: ''Interaktīvā TV'', ko drīzumā nomainīs ''Helio iTV'', ''Virszemes TV'', ''Shortcut'', reklāmas pakalpojumi, ''Lattelecom'' veidotie kanāli ''360TV'' un ''STV Pirmā!'', kā arī Baltijas ''eSporta'' līga.

Pagājušajā nedēļā "Lattelecom" paziņoja, ka no 1. maija paaugstinās "Virszemes TV" abonēšanas maksu. Uzņēmuma pārstāve Lāsma Trofimova toreiz skaidroja, ka arvien pieaugot kā Latvijas, tā pasaules TV satura veidošanas un iepirkšanas izmaksas, savukārt televīziju, tajā skaitā virszemes televīzijas, uzturēšana un nodrošināšana kļūst arvien dārgāka un sarežģītāka.

Jau ziņots, ka tehnoloģiju un izklaides uzņēmums "Lattelecom" 2017. gadā strādājis ar 40,7 miljonu eiro peļņu un par 2,4 miljoniem eiro audzējis apgrozījumu, sasniedzot 195,67 miljonus eiro, liecina uzņēmuma konsolidētie neauditētie dati.

Uzņēmums ne reizi vien izpelnījies kritiku par Krievijas propagandas kanālu iekļaušanu savā kanālu piedāvājuma pamatpakā. Aizvadītās nedēļas trešdienā uzņēmuma padomes priekšsēdētājs Gatis Kokins "RīgaTV 24" raidījumā "Preses klubs" apgalvoja, ka uzņēmums šos kanālus diezin vai izslēgs no piedāvājuma: "Sagaidīt, ka mēs kā komerciāls uzņēmums to vienkārši darām paši proaktīvi, ir ļoti mazvarbūtīgi, jo lielākā daļa mūsu klientu – apmēram trīs ceturtdaļas klientu – izsakās ļoti negatīvi par varbūtību, ka viņu pamatpakā varētu nebūt šo te Krievijas kanālu."