Rīgas sabiedriskā transporta elektronisko norēķinu sistēmas uzstādītājs un apkalpotājs SIA "Rīgas karte" 2017. gadā palielinājis tīro peļņu par 64,9% salīdzinājumā ar 2016. gadu, un tā sasniedza 4,104 miljonus eiro, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Uzņēmuma neto apgrozījums pieaudzis par 7,6%, salīdzinot ar gadu iepriekš, un bija 21,566 miljoni eiro. SIA "Rīgas karte" ienākumi no e-biļetes sistēmas uzturēšanas un ar to saistītajiem pakalpojumiem bija 15,224 miljoni eiro, ienākumi no komisijas maksas bija 5,869 miljoni eiro.

Uzņēmuma ienākumi no citiem darbības segmentiem bijuši pieticīgāki. Tas pērn guvis ienākumus no viedkaršu realizācijas 224 tūkstošu eiro apmērā, ienākumi no skolu ēdināšanas sistēmas uzturēšanas un ar to saistītajiem pakalpojumiem veidoja 195 tūkstošus eiro, bet ienākumi no biļešu tirdzniecības automātu uzstādīšanas un vietas nomas – 54 tūkstošus eiro, liecina uzņēmuma gada pārskats.

SIA "Rīgas karte" galvenais klients ir tās 51% pamatkapitāla daļu īpašnieks, pašvaldības sabiedriskā transporta uzņēmums SIA "Rīgas satiksme". Saskaņā ar uzņēmuma gada pārskatu, SIA "Rīgas karte" pārdevusi preces un sniegusi pakalpojumus SIA "Rīgas satiksme" 21,758 miljonu eiro apmērā.

Savukārt no otra uzņēmuma dalībnieka – Francijas kompānijas "Conduent Business Solutions France S.A.S.", kurai pastarpināti caur "Xerox Business Solutions (France) S.A.S." pieder 49% SIA "Rīgas karte" pamatkapitāla, uzņēmums iegādājies preces un pakalpojumus 1,356 miljonu eiro apmērā.

Vadības ziņojumā atzīmēts, ka Rīgas e-talons ir daudzfunkcionāla karte, ar kuru papildus norēķiniem Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā vairāk nekā 100 Rīgas skolu skolēni var norēķināties par pusdienām, tā nodrošina atlaides Rīgas iedzīvotājiem. Tai ir arī izveidota mobilā lietotne "Riga Card", kuras viena no galvenajām funkcionalitātēm ir nodrošināt norēķinus par maksas autostāvvietām.

Uzņēmums 2017. gadā nodarbināja 10 darbiniekus. Tā kopējie maksājumi valsts kopbudžetā veidoja 2,679 miljonus eiro.

SIA "Rīgas karte" izveidota 2007. gadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 3 706 388 eiro.

2016. gadā SIA "Rīgas karte" neto apgrozījums bija 20,036 miljoni eiro, savukārt uzņēmuma tā pārskata gada peļņa bija 2,489 miljoni eiro.