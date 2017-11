Augstākā tiesa (AT) šodien noraidīja SIA " Rimi Latvia" kasācijas sūdzību par Kurzemes apgabaltiesas spriedumu, ar kuru "Rimi" bija pienākums izmaksāt morālā kaitējuma atlīdzību 1000 eiro apmērā cilvēkam, kurš guva traumu "Rimi" veikalā Liepājā, informēja AT pārstāve Baiba Kataja.

Līdz ar šo AT lēmumu Kurzemes apgabaltiesas spriedums ir stājies spēkā.

AT Civillietu departaments, rīcības sēdē izvērtējot "Rimi" sūdzību, pieņēma lēmumu neierosināt kasācijas tiesvedību. AT norādīja, ka nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas rezultāts ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietā stājas spēkā Kurzemes apgabaltiesas spriedums, ar kuru prasība apmierināta daļēji un par labu prasītājam piedzīta 1000 eiro morālā kaitējuma atlīdzība par veikalā Liepājā gūto traumu.

Prasītājs ar prasību tiesā vērsās 2016.gada oktobrī, lūdzot piedzīt morālā kaitējuma atlīdzību 3500 eiro apmērā. Prasītājs norādījis, ka 2016.gada jūlijā, iepērkoties veikalā "Rimi", Jaunajā ostmalā Liepājā, viņš guvis kājas traumu, uz kājas uzkrītot ledusskapja vitrīnas durvīm, jo "Rimi" netika ievērojis pakalpojuma drošumu. Iegūto miesas bojājumu rezultātā prasītājam vairākas nedēļas bija jāpārvietojas ar ieģipsētu kāju, izmantojot kruķus, līdz ar to ilgstoši zaudējot darba spējas, ciešot būtiskas neērtības un zaudējumus.

Ar Liepājas tiesas 2017.gada 22.marta spriedumu prasība apmierināta daļēji, piedzenot no "Rimi" morālo kompensāciju 200 eiro apmērā.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā 2017.gada 22.jūnijā sakarā ar "Rimi" apelācijas sūdzību un prasītāja pretapelācijas sūdzību, Kurzemes apgabaltiesa prasību apmierināja daļēji, piedzenot par labu prasītājam 1000 eiro morālā kaitējuma atlīdzību.

Novērtējot lietas apstākļus kopumā un savstarpējā saistībā, tiesa ņēmusi vērā, ka atbildētājs nav tikai lokāls, neliels pakalpojumu sniedzējs, tam ir plašs pakalpojumu sniegšanas tīkls un ir pienākums rūpēties par pakalpojumu drošumu. Tāpat tiesas kolēģija ņēmusi vērā, ka aizskārums saistīts ar kaitējumu veselībai.