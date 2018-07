"Ša gada pirmajos sešos mēnešos "Orkla Foods Latvija" apgrozījums ir pieaudzis. Latvijas tirgū tas notiek pakāpeniski, taču strauji tas ir audzis eksporta tirgos - par 32%, salīdzinot ar iepriekšējā gada to pašu posmu," teica Avots.

Viņš piebilda, ka šā gada pirmajos sešos mēnešos visstraujāk ir pieaudzis "Orkla Foods Latvija" Dānijā un Somijā realizētās produkcijas apmērs. Tāpat kompānija ir atsākusi eksportu uz Kazahstānu, un 2018. gadā "Orkla Foods Latvija" sākusi realizēt produkciju arī Nīderlandē.

Avots uzsvēra, ka "Orkla Foods Latvija" turpina attīstīt ražošanu eksporta tirgiem, kā arī - pilnveidot produktu klāstu, uzsākot vairāku pilnīgi jaunu produktu ražošanu. "Par godu Latvijas simtgadei ir radīta jauna tomātu mērču sērija, bet tas nav vienīgais jaunums. Ir gaidāmi papildinājumi vēl arī citās kategorijās," viņš pastāstīja.

"Orkla Foods Latvija" mārketinga direktors atgādināja, ka kompānijas šā gada investīciju plānā ir paredzēti 755 000 eiro vērti ieguldījumi, kas ir saistīti galvenokārt ar "Orkla Foods Latvija" ražotnes Babītes novada Spilvē specializāciju - kļūšanu par "Orkla" grupas mērču un majonēžu ražošanas centru, kas ar šiem produktiem apgādā plašāku reģionu vairākās Eiropas valstīs. Lai šo mērķi sasniegtu, norisinās ražošanas iekārtu modernizācija, tiek veikti infrastruktūras uzlabojumi, gādāts par energoresursu patēriņa efektīvāku pielietojumu.

Jau ziņots, ka "Orkla Foods Latvija" 2016. gadā sāka vērienīgu projektu saistībā ar strukturālām izmaiņām visās "Orkla Foods" ražotnēs Baltijas valstīs. Projekta galvenais mērķis bija veikt rūpnīcu specializāciju, padarot tās efektīvākas noteiktu produktu grupu ražošanā. Saistībā ar šo projektu "Orkla Foods Latvija" ražotne Babītes novadā specializējusies mērču un majonēzes ražošanā, kļūstot par šo produktu ražotāju ne tikai Latvijas, bet arī Igaunijas, Lietuvas un Somijas tirgiem.

Informācija "Firmas.lv" liecina, ka "Orkla Foods Latvija" apgrozījums 2017. gadā bija 31,518 miljoni eiro, bet peļņa - 2,303 miljoni eiro.

Norvēģu kompānija "Orkla" 2014. gada augustā iegādājās koncernu "NP Foods", savukārt oktobrī pieņēma lēmumu apvienot "NP Foods", AS "Laima", AS "Staburadze" un AS "Latfood" vienā uzņēmumā, kura nosaukums ir SIA "Orkla Confectionery and Snacks Latvija", bet SIA "Spilva" un AS "Gutta" tika apvienotas uzņēmumā ar nosaukumu "Orkla Foods Latvija".