Jānis Priede, Gundars Bērziņš: Vai kapitālisma attīstības jaunais virziens?

Foto: Shutterstock

2017. gads pasaulē aizritēja aizvien nopietnāk apspriežot universālā jeb beznosacījuma pamata ienākuma (no angļu valodas – Universal or unconditional basic income) ideju un tā iespējām jau tuvākajā nākotnē kļūt par īstenojamu modeli un neatņemamu mūsu ikdienas sastāvdaļu. Ērtības labad, turpmāk to tekstā sauksim par pamata ienākumu.