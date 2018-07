Bērns sāk apgūt smilšu kastes gudrības: visbiežākās problēmas

Lūk, tad nu beidzot tavs mazulis ir sācis pārliecinoši staigāt un arvien biežāk raujas no ratiņiem ārā! Apmierinātā mamma sāk būvēt plānus: laiks sākt īstu komunicēšanos! Bērns beidzot ir gatavs "parādīties gaismā" – uz tuvējo smilšu kasti.

Taču gadās, ka viss norit nepavisam ne tā, kā vecāki ir iedomājušies. Aizkustinošas ainiņas vietā – mazulis cep kūkas, bet mamma uz soliņa lasa žurnālu, – tu redzi pavisam ko citu. Smiltis tiek bāztas mutē, ar kaimiņu mazuli lāpstiņas dēļ notiek ķildošanās, pazaudēta bumbiņa… Nav iespējams atslābt ne uz minūti. Ko tad darīt? Bez panikas! Katrai problēmai ir savs risinājums, portālā "Parents" norāda pedagoģe Nataļja Čudina.

Mazulim nepatīk jaunās rotaļlietas

Par godu šādam notikumam tu esi nopircis spainīti ar sietiņu, formiņu komplektu, spilgti zaļu lāpstiņu un… Un vēl smilšu dzirnaviņas, divas mašīnītes. Bet bērns tam visam nepievērš nekādu uzmanību.

Ko darīt? Cieni viņa ritmu. Bērns vēl nezina, ko ar šo visu bagātību var darīt. Pagaidām viņam patīk kaut kas pavisam cits: rakties pa smiltīm ar rokām, mīcīt tās, sist pa tām ar plaukstiņām, pārsijāt no vienas rokas otrā. Tādā veidā bērns iepazīst apkārtējo pasauli un atklāj sev jaunas sajūtas. Parādi viņam, kā var piepildīt formiņu un akurāti to apgriezt otrādi, lai sanāktu kūciņa vai atstāt nospiedumus smiltīs.

Ko var teikt? "Nāc, pataustīsim smiltis – tās ir nedaudz cietas", "Skaties, šeit smiltis ir sausas, bet dziļāk parokoties – mitras", "Nāc, iebērsim smiltis spainītī, tagad apgriezīsim to otrādi un paklapēsim ar lāpstiņu – iznāks kūciņa!".

Viņš baidās no citiem bērniem

Bērns cenšas no tevis neatiet ne soli un sāk čīkstēt katru reizi, kad tu nedaudz aizgriezies. Ko darīt? Neatstāj bērnu. Paliec pagaidām viņam blakus, esi kā starpnieks viņa spēlēs ar citiem bērniem. Jo biežāk viņš redzēs, kā tu sarunājies ar citiem bērniem, apmainies ar viņiem rotaļlietām, palīdzi piepildīt formiņu ar smiltīm, jo ātrāk viņš sāks tevi atdarināt. Centies uz laukumiņu nākt vienā un tajā pašā laikā: jo vairāk jau pazīstamu bērnu tavējais redzēs, jo vieglāk viņam būs ar tiem kontaktēties.

Ko var teikt? "Nāc, tagad paspēlēsimies ar šo zēnu", "Skaties, redz, kur Kārlis atnācis ar mammu, ejam sasveicināties!", "Bet tagam mēs visi kopā izraksim tuneli".

Viņam atņemtas visas rotaļlietas

Jūs pirms piecām minūtēm tikai atnācām uz laukumiņu ar pilnu jaunu formiņu komplektu, bet nu tavs bērns ir palicis bez nevienas mantiņas. Ko darīt? Parādi bērnam, ka jāsaglabā miers, un pieklājīgi savāc no cita bērna jūsu bumbu. Ļoti āri tavs mazulis iemācīsies aizstāvēties. Atgādini viņam, ka ar rotaļlietām var mainīties ar citiem bērniem. Pievērs bērna uzmanību jūsu formiņu komplektam, kad pastaigas laiks ir galā: ļoti ātri viņš iemācīsies tikt skaidrībā, kur ir viņa, bet kur citu bērnu mantiņas.

Ko var teikt? "Šis zēns paņēma tavu bumbu? Iesim un palūgsim viņam, lai atdot to tev vai arī pavaicāsim, vai viņš iedos tev paspēlēties ar savu lāpstiņu", "Tagad mēs meitenītei piedāvāsim samainīties ar spainīšiem, viņa paspēlēsies ar tavu, bet tu paņemsi viņas".

Tavs bērns – smilšu kastes bieds

Tavs bērns iznīcina citu bērnu veidotās kūkas, vicinās ar lāpstiņu citu mazuļu virzienā, atņem citiem mantas… Kurš gan viņam to visu iemācījis?

Ko darīt? Nesarksti no kauna – tavs bērns pagaidām ir koncentrējies tikai uz sevi, viņš nav pieradis pievērst uzmanību citu bērnu interesēm un vēl tikai mācās būt kolektīvā. Nosaki robežas: mētāties ar smiltīm citu bērnu virzienā – nedrīkst, bet rakt bedri – drīkst, atņemt citiem mantas – nedrīkst, bet mainīties – drīkst. Ja viņa nodarījumi ir stipri, atvainojies ar smiltīm apbērtā bērna mammai un palīdzi viņai mazuli atbrīvot no tā. Nebaidies pacelt balsi un pat saīsināt pastaigas laiku, ja bērns tevi nedzird un pārāk bieži slikti uzvedas.

Ko var teikt? "Nedrīkst mētāties ar smiltīm, tās var citiem bērniem nokļūt acīs un tu viņiem nodarīsi sāpes", "Tev nepieciešams neliels pārtraukums – iesim pašūpoties šūpolēs", "Ja atkal sāksi tā uzvesties, mēs uzreiz iesim mājās".

Spēlējamies kopā

Parādi, kā izskatās sausas smiltis un kā – slapjas. Nodemonstrē, ka mitrās smiltis ir stiprākas, tās labāk tur formu, bet sausās ir ērtāk pārbērt no formiņas formiņā. Kopā veidojiet žodziņus un torņus no mitrajām smiltīm. Nedaudz vecākiem bērniem parādi, kā veidot žogus pa apli – tad sanāks īsta cietokšņa siena. Tai klāt var piebūvēt tornīšus.

Pastaigā līdzi paņem dažas mazas mantiņas. Palūdz bērnam aizgriezties, bet pats tās ieroc smiltīs, protams, ne jau dziļi. Tagad mazulis meklēs, kur paslēpta mantiņa, bet tu vari nedaudz teikt priekšā – "karsta" vai "auksta", vai viņš meklē pareizajā vietā.

Tāpat var paņemt līdzi skaitāmos kociņus. Izliec tos smilšu kastē un palūdz, piemēram, izveidot žodziņu tikai no zilās krāsas kociņiem. Pēc tam – no sarkanās krāsas. Var palūgt bērnam uzbūvēt lielu žogu, kārtojot kociņus pēc krāsām.

Visas uzbūvētās pilis jau apnikušas, un pāris desmitu kūku jau "saceptas"? Kopā ar bērnu izroc nelielas bedres – aliņas. To var darīt ar rokām vai lāpstiņu. Tagad tev būs nepieciešams "alas" iedzīvotājs. Paņem rokās, piemēram, spēļu pelīti, imitē viņas pīkstēšanu, lai mazulis iepazīstas ar viņu. Jūsu "alu pele" ielīdīs katrā aliņā un paslavēs bērnu par to, ka viņš uzbūvējis viņai tik lieliskas mājiņas.

Izveidojiet no smiltīm kalnu vai arī pili kalnā, bet apkārt tai izrociet grāvi. Tur var ieliet arī nedaudz ūdens. Būs vēl interesantāk, ja uzbūvēsiet tiltiņu pār grāvi, to var izdarīt, ņemot talkā mazus kociņus. Turklāt vari arī pie viena pastāstīt, ka tieši tā vecos laikos cilvēki aizsargāja sevi no ienaidniekiem.