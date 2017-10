Būtiskākie drošības principi, iegādājoties mazam bērnam rotaļlietas

Pieejamo preču klāsts veikalos ir ļoti plašs, tāpēc ir svarīgi piedāvājumā neapjukt un preces izvēlēties apdomīgi un rūpīgi, jo īpaši iegādājoties tās pašiem jaunākajiem – mūsu bērniem. Aicinām iepazīties ar būtiskākajiem ieteikumiem, kas jāņem vērā, iegādājoties preces bērniem vecumā no viena līdz pieciem gadiem. Rekomendācijas sniedz kampaņas "Bērnam droši" īstenotāji.

Iegādājies bērna vecumam atbilstošas rotaļlietas

Viena no biežāk pieļautajām kļūdām, iegādājoties bērnam rotaļlietu, ir vecuma ierobežojumu neievērošana. Mazs bērns pasauli iepazīst, visu aptaustot un pagaršojot. Tādēļ jāņem vērā, ka lielākiem bērniem paredzētās rotaļlietas bieži vien sastāv no sīkām detaļām, ko mazulis var iebāzt degunā, riskējot nosmakt, vai pagaršot un aizrīties. Tāpēc veikalā, izvēloties rotaļlietu, noteikti jāpievērš uzmanība uz iepakojuma izvietotajai piktogrammai vai citai informācijai ar vecuma norādi. Savukārt mājās ir svarīgi parūpēties par to, lai jaunākais bērns nevar piekļūt vecākā brāļa vai māsas rotaļlietām, kas var būt viņam bīstamas.

Pievērs uzmanību preces ražotājam un tās izcelsmei

Bērnam paredzētās preces ieteicams iegādāties no uzticama ražotāja un pie uzticama pārdevēja - tas dos lielāku pārliecību, ka tirgotās preces atbilst visām drošuma prasībām. Neatbilstošas preces var saturēt sastāvdaļas, kas var būt bīstamas bērna veselībai, piemēram, bērnam kaitīgu krāsu, ftalātus u.c. Pērkot rotaļlietas, jāpievērš uzmanība, vai prece ir marķēta ar "CE" zīmi – tā apliecina, ka tā ražota, ņemot vērā Eiropas Savienības noteiktās drošuma prasības. Aplūkot zīmi iespējams šeit.

Atpazīsti bērnam potenciāli bīstamas detaļas

Pat tad, ja izvēlētā prece ir bērna vecumam atbilstoša, ir svarīgi pirms tam pārliecināties, ka tā nesatur sīkas, viegli atdalāmas detaļas, kuras varētu noraut vai nokost. Būtiski, lai izvēlētajam priekšmetam nebūtu asas malas, ar kurām bērns var sagriezties. Iegādājoties, piemēram, gultu vai bērnu krēsliņu, ir svarīgi pievērst uzmanību, vai tiem nav kādas detaļas, kuru dēļ bērns varētu gūt traumu.

Foto: Shutterstock

Pievērs uzmanību bateriju nodalījumiem – tiem jābūt stingri noslēgtiem

Iegādājoties bērnam preci, kuras izmantošanai nepieciešamas baterijas, piemēram, rotaļlietu, pulksteni u.c., noteikti jāpārliecinās, ka bateriju nodalījumi ir stingri noslēdzami un bērns nevar baterijām piekļūt (sekas bateriju norīšanai var būt pat letālas!). Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē preču drošumu Eiropas Savienībā, bateriju nodalījumam rotaļlietām jābūt tādam, lai to nevarētu atvērt ar vienu kustību, bet tikai ar divām sinhronām, vai arī bateriju nodalījumiem jābūt aizskrūvētiem.

Regulāri pārbaudi preču drošumu

Arī pēc iegādes preces regulāri jāpārbauda un jāpārliecinās, ka tām nav radušies bojājumi, kas varētu apdraudēt bērna veselību – piemēram, nav atdalījušās sīkas detaļas, bateriju nodalījumi arvien ir stingri noslēgti u.tml. Par sadzīves priekšmetu un preču drošumu jāatceras ne vien mājās, kur par to esam raduši domāt, bet arī, dodoties ciemos, it īpaši uz vietām, kur ikdienā neuzturas mazi bērni, piemēram, pie vecvecākiem, draugiem.

Foto: Shutterstock

Šajās vietās ne vienmēr ir padomāts par to, lai vide būtu bērnam droša, tāpēc, pirms ļaut bērnam tur spēlēties un skraidīt, ir svarīgi novietot bērnam nepieejamā vietā visas viņam potenciāli bīstamās lietas – asus priekšmetus, sīkus priekšmetus, piemēram, baterijas, elektrības rozetei pievienotas elektroiekārtas un citas lietas, kas var radīt apdraudējumu bērna veselībai un dzīvībai.

Par bīstamajām precēm vai pakalpojumiem, kas izraisījuši traumas vai varēja tādas radīt, vecāki tiek aicināti ziņot pa Patērētāju traumu ziņojumu tālruni 67388639 vai sūtīt ziņu uz e-pasta adresi ptac@ptac.gov.lv, vai aizpildīt pieteikuma formu Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā.

Materiāls sagatavots Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra organizētās sabiedrības informēšanas kampaņā "Bērnam droši" sadarbībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru. Kampaņas mērķis ir informēt par biežākajiem traumu veidiem bērniem vecumā no viena līdz pieciem gadiem un to gūšanas vietām mājās, kā arī sniegt vecākiem un citiem bērnu pieskatītājiem praktiskus padomus, kā vidi mājās padarīt bērnam iespējami drošāku.